МЮ включил в свой трансферный шорт-лист четверых футболистов

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно укрепить свою атакующую линию.
Наиболее предпочтительным вариантом является приобретение игрока «Лейпцига» Хави Симонса, однако высокая цена – 80 миллионов евро – может стать препятствием для осуществления этой сделки.
В качестве альтернативных вариантов рассматриваются игроки «Ювентуса» Кенан Йилдыз и «Айнтрахта» Уго Экитике. Также клуб проявляет интерес к одноклубнику Симонса Беньямину Шешко.
Пробегусь по кандидатам....Йилдыз....при живом Гарначо вообще не понимаю интереса к турку?! Может лучше взять Гордона из Ньюкасла?! Хотя сейчас переход из Ньюкасла в МЮ будет считаться шагом назад...
Форварды Экитике и Шешко....Уго интересный форвард, и кажется заиграет в МЮ, а вот если избавятся от Хойлунда, то может лучше взять не Шешко, а Дьёкереша?! Аморим хорошо знает шведа, при нем он и раскрылся в Спортинге. Шешко кажется сырым для АПЛ, не знаю что все в нем нашли такого....один плюс у него, это хороший хлёсткий удар
А вот Симонс самое то. Сделать ставку на молодого игрока, который в будущем заменит Бруно, а пока вместе будут выдумывать в атаке, Бруно даже можно отодвинуть чуть ниже и он из глубины будет рулить атакой
Пробегусь по кандидатам....Йилдыз....при живом Гарначо вообще не понимаю интереса к турку?! Может лучше взять Гордона из Ньюкасла?! Хотя сейчас переход из Ньюкасла в МЮ будет считаться шагом назад...
Форварды Экитике и Шешко....Уго интересный форвард, и кажется заиграет в МЮ, а вот если избавятся от Хойлунда, то может лучше взять не Шешко, а Дьёкереша?! Аморим хорошо знает шведа, при нем он и раскрылся в Спортинге. Шешко кажется сырым для АПЛ, не знаю что все в нем нашли такого....один плюс у него, это хороший хлёсткий удар
А вот Симонс самое то. Сделать ставку на молодого игрока, который в будущем заменит Бруно, а пока вместе будут выдумывать в атаке, Бруно даже можно отодвинуть чуть ниже и он из глубины будет рулить атакой