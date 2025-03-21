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МЮ включил в свой трансферный шорт-лист четверых футболистов

вчера, 14:09

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно укрепить свою атакующую линию.

Наиболее предпочтительным вариантом является приобретение игрока «Лейпцига» Хави Симонса, однако высокая цена – 80 миллионов евро – может стать препятствием для осуществления этой сделки.

В качестве альтернативных вариантов рассматриваются игроки «Ювентуса» Кенан Йилдыз и «Айнтрахта» Уго Экитике. Также клуб проявляет интерес к одноклубнику Симонса Беньямину Шешко.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ 66u48nbp64t7 (раскрыть)
вчера в 20:14
Раньше... и трава была зеленЕе и деревья были большие.....
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:09
Взять того оттуда, другого отсюда да вместо этого... мечты, мечты! "А вот если бы нос Ивана Ивановича да приставить к Ивану Никифоровичу..." (по памяти из Н.В. Гоголя). А он знал, видимо, толк в перемещениях.
Но что-то делать-то все равно надо как ни крути!
youtomee
youtomee
вчера в 19:26
Ливерпуль готов предложить 80 млн за Симонса, а МЮ не может. Ливерпуль будет играть в ЛЧ, у МЮ турнирные цели пока на уровне "не отправились в чемпионшип и хорошо". Как они его хотят получить?
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:01
Ну тот пока свою тысячу не забьет вряд ли на такое пойдет. А вот забьет заветную штуку, тогда скорее всего завершит карьеру
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:57
Нужно тогда наслаждаться игрой этих парней последний сезон
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:57
Так точно! Я вот всё жду что Рон отбросит своё эго и опустится ниже!Ведь все при нем и пас и удар и техника и видение поля!
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:55
Здравствуйте, Володя! Сейчас в футболе это уже не новость, что игроки по типу Бруно, с возрастом опускаются ближе к центру, а порой и на свою половину и из глубины начинают атаки, т.к мастерство и видение поля у них отличное
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:44
турок, бесспорно, талантлив, но не топ-игрок.
мне нравимся Кенан Йылдыз, и надеюсь, он станет большой звездой.
но прямо сейчас Кенан даже не Арда Гюлер.
и не показывает себя шикарно ни в сборной , не в Ювентусе.
а если там нет уровня, то у МЮ тем более не покажет.
в Юве вообще за последние 15 лет наверное, было два топа уровня
супер игрока .
это Криштиану Роналду и Поль Погба.
зато суперпотенциальный Дибала сдулся и ушел в Рому.
многообещающий Кьеза в Ливерпуле на лавке.
так Кьеза и Дибала получше игроки чем Йылдыз.
обменять Гарначо на Йылдыза вообще дьявольская глупость ))
оба молодые, но только аргентинец уже в Англии сверкал, да и сейчас дает результат, и пару кубков взял при Тен Хаге, и премию Пушкаша за красивый гол. от Йылдыза можно лишь ролик с хайлайтами на 3 минуты сделать,
но и там ни чего особенного , тем более за 75 млн.
Шешко можно в Астон Виллу или Брайтон, но не в МЮ.
Хави Симонса - да, уникальный игрок, точно пригодится МЮ.
Экитике ноу коммент
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:16
Приветствую Саркис! Хотел написать про Бруно что он иногда играл ниже !
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 15:08
Могу ошибиться, но, думаю, Кенан Йылдыз не подойдёт МЮ, ещё и ценник на него высок.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:04
Лето для МЮ ожидается жарким, т.к команде нужна знатная чистка рядов. Думаю ко многим у Аморима есть вопросы. Так же интересно, сколько Рэтклифф выделит денег на построение нового состава.
Пробегусь по кандидатам....Йилдыз....при живом Гарначо вообще не понимаю интереса к турку?! Может лучше взять Гордона из Ньюкасла?! Хотя сейчас переход из Ньюкасла в МЮ будет считаться шагом назад...
Форварды Экитике и Шешко....Уго интересный форвард, и кажется заиграет в МЮ, а вот если избавятся от Хойлунда, то может лучше взять не Шешко, а Дьёкереша?! Аморим хорошо знает шведа, при нем он и раскрылся в Спортинге. Шешко кажется сырым для АПЛ, не знаю что все в нем нашли такого....один плюс у него, это хороший хлёсткий удар
А вот Симонс самое то. Сделать ставку на молодого игрока, который в будущем заменит Бруно, а пока вместе будут выдумывать в атаке, Бруно даже можно отодвинуть чуть ниже и он из глубины будет рулить атакой
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:45
Более оригинальным был бы список а-ля "сколько востребовательных футболистов вычеркнули МЮ из вариантов продолжения карьеры". При всем уважении к МЮ, без участия в ЛЧ - вы никому из этих парней 3 не сдались!
ne gusta
ne gusta
вчера в 14:20
Странный список, Шешко пусть даже в 40 лет будет "перспективным" игроком. Йылдыз вообще Гарначообразный игрок. Какой-то кайфарик и хайпожор. Экитике? МЮ должен взять готовых футболистов, а не игроков на 3-4 года вперёд, ещё непонятно выстрелят ли они или нет. Из них самый готовый для топ клуба игрок - Симонс, но куда его? Вместо Бруну ставить и передвинуть его в опорку? Странно, но если Симонс для тройки нападающих, и есть план у Аморима, ладно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:19
Новостей из стана МЮ всё больше...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:17
А как насчёт избавиться от балласта?
протон
протон
вчера в 14:16
Симонс это усиление, только зачем ему туда идти?
Остальные-сырые игроки
У турка очень слабая стата, у шешко нет даже 0.5 гола за матч в Бундеслиге, ноль голов на евро, сразу вспоминается запоротый выход один на один против Португалии
66u48nbp64t7
66u48nbp64t7
вчера в 14:16
Ман Юн мельчает потихоньку, раньше имена были погромче
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:15
Не думаю что Симонс горит желанием попасть в МЮ! Хотя смотря сколько предложат
Гость
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