МЮ включил в свой трансферный шорт-лист четверых футболистов

1742555393

вчера, 14:09

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Юнайтед» планирует в летнее трансферное окно укрепить свою атакующую линию.

Наиболее предпочтительным вариантом является приобретение игрока «Лейпцига» , однако высокая цена – 80 миллионов евро – может стать препятствием для осуществления этой сделки.

В качестве альтернативных вариантов рассматриваются игроки «Ювентуса» и «Айнтрахта» . Также клуб проявляет интерес к одноклубнику Симонса .