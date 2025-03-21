Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Рафинье и Нико Уильямсу

вчера, 11:08

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» Рафиньи, а также пристально следит за выступлениями полузащитника «Атлетика» Николаса Уильямса.

Однако для реализации этих трансферов МЮ должен сначала провести распродажу нескольких игроков из своего состава.

В этом сезоне Рафинья принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 20 результативных передач. На счету Уильямса 37 выходов на поле, 9 забитых мячей и 7 голевых передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» планирует вернуть Месси до начала сезона-2026/2027
Вчера, 09:48
Слухи«Интер» хочет подписать Доннарумму
Вчера, 08:51
Слухи«Барса» и «Ливерпуль» проявляют интерес к 18-летнему защитнику «Фейеноорда»
Вчера, 00:18
Слухи«Астон Вилла» хочет подписать нападающего «Челси»
20 марта
Слухи«Атлетико» не продаст Альвареса дешевле 200 миллионов евро
20 марта
Слухи«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание полузащитника «Ювентуса»
20 марта
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:28
А захочет ли Рафинья покидать Барселону
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:13
Чем больше денег, тем глупее слухи...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:09
Интересно, получится у МЯю продать свой балласт?))
shur
shur
вчера в 12:00
...индивидуально, конечно же силён, но играть в МЮ одному это
безумие, а просто играть не с кем, вот такой расклад, на сегодня!!!
cmfjvjnktyn8
cmfjvjnktyn8
вчера в 11:46
К чемпионшипу надо готовиться со всей серьёзностью
gp2eqnt5n5j3
gp2eqnt5n5j3
вчера в 11:44
Рафиньи они не получат,он Барселоне ещё пригодится
протон
протон
вчера в 11:32
В гр. Шестернёва. По моему мнению, больше шансов взять группу у игрока под ником Alex67. Игрок Forwert хоть и опережает на пару косарей, но опыта нет как у противника. Игра на точный, думаю, уже не поможет Forwert. Alex67 в 3 лидеров по набору баллов и через пару дней, возможно будет на 1 строчке в группе Шестернёва. Играя по простой схеме победа хозяев или ничья и на малых кефах даёт результат, когда ты набираешь максимум баллов для ставок. Forwert - может нужно перестроить тактику ведения игры, хотя уже поздно и баллов в копилке нема. Других претендентов в гр. не вижу. Но случится может всё что угодно за 9 дней. Вот такие пироги друзья.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:29
Похоже, деньги появились? Но эти двое совсем не соответствуют уровню МЮ!
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:20
Фиг вам, а не эти ребята, сами себя уничтожают и унижают, и хотят лучших игроков мира.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:18
Только огромной ЗП их можно будет заманить в МЮ)
Capral
Capral
вчера в 11:17
МЮ и к Мудрику проявляет интерес...
aiz27
aiz27
вчера в 11:15
Здравствуйте! Не увидел начисления очка у Конате за один тайм игры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:11, ред.
Рановато до открытия "окна " начались досужие разговоры о различных интересах...)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:10
Не думаю, что эти двое мечтают о таком сегодняшнем МЮ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 