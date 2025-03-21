«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Рафинье и Нико Уильямсу

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вчера, 11:08

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» , а также пристально следит за выступлениями полузащитника «Атлетика» .

Однако для реализации этих трансферов МЮ должен сначала провести распродажу нескольких игроков из своего состава.

В этом сезоне Рафинья принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 20 результативных передач. На счету Уильямса 37 выходов на поле, 9 забитых мячей и 7 голевых передач.