«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Рафинье и Нико Уильямсу

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» Рафиньи, а также пристально следит за выступлениями полузащитника «Атлетика» Николаса Уильямса.
Однако для реализации этих трансферов МЮ должен сначала провести распродажу нескольких игроков из своего состава.
В этом сезоне Рафинья принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 20 результативных передач. На счету Уильямса 37 выходов на поле, 9 забитых мячей и 7 голевых передач.
безумие, а просто играть не с кем, вот такой расклад, на сегодня!!!
безумие, а просто играть не с кем, вот такой расклад, на сегодня!!!