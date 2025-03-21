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«Реал» может расстаться с Гюлером из-за его отношения к тренировкам

вчера, 13:33

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен качеством работы 20-летнего турка Арда Гюлера на занятиях.

По его мнению, футболист недостаточно активно проявляет себя в оборонительных действиях и не демонстрирует максимальной отдачи во время официальных матчей.

Сам игрок стремится к более активному участию в жизни команды и не рассматривает возможность перехода в аренду. В случае отсутствия положительной динамики, Гюлер может задуматься об уходе из «Реала».

Анчелотти ставит интересы команды превыше всего и ожидает от игрока необходимых изменений. Руководство клуба также сохраняет оптимизм по поводу прогресса молодого футболиста.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:30
Посмотри на Озила, который плохо тренировался, по словам некоторых людей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:48
Фати воспитанник блауграны, а не наймит
Ivan Zloy
Ivan Zloy ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:46
Всему виной турки, 95 процентов комментариев на Ютьюбе сейчас их под любым видео и их два типа - либо если он вышел на поле хоть он только два обреза сделал он все равно был лучшим, либо если он не вышел нужно уволить Анчи и Переса чтобы они специально не гнобили их золотиночку. И СМИ их так же его облизывают что он лучший турок в истории футбола, сами же ему корону нарисовали он ее уже явно и одел, реально ща обрезается и не отрабатывает.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:22
Что значит ,,кладбище талантов"?
Принимать в команды абы кого дело неблагодарное; много зависит от игрока.
Пример Барсы и Фати ничего не говорит?
,,Кладбище" аыиграло 15 раз КС и ЛЧ! Может потому, что ,,кладбище"?
uny8h9qt5dpa
uny8h9qt5dpa
вчера в 18:51
Анчи знает что делает, списать турка куда подальше
RM_35
RM_35
вчера в 18:45
ну в аренду надо отдать, продавать я думаю не стоит!!
112910415
112910415
вчера в 17:20
вполне себе причина
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:36
...ну ни какому американцу не объяснить, кто такой "Хр-н" и какую Он
важную часть жизни занимает у сограждан!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:34
Надо уходить ему по примеру того же Эдегора. А то останется вечно запасным под звездными и дорогими игроками атаки Реала.
tfqkay9ubz4x
tfqkay9ubz4x
вчера в 15:48
Не хочет, нужно гнать.
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Ну, тут дело вовсе не в конкурентах в лице Вини, Мбаппе и Родриго. Скорее всего дело в собственной лени и завышенном эго. У того же Браима Диаса, играющего на той же позиции, что и турок, конкуренты в команде за место под солнцем те же, но парень своими самоотдачей и упорством доказывает, что вполне может конкурировать с такими монстрами нападения как вышеперечисленные господа, а иногда показывает и более качественную игру, чем его партнёры по команде. А Гюлера сильно распиарили в своё время, и парень, слишком поверив в себя, решил, что он уже вполне состоявшаяся звезда мирового футбола, и ему должны давать место в старте только за его талант. Но на одном таланте далеко не уедешь, без упорного труда и работы над собой, талант практически ничего не стоит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:20
Как грится человек сам выбирает свою судьбу! Не нравится в Реале , так добро пожаловать в мУдиалигу)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:18
Реал кладбище талантов)) Гюлер у лучше как можно скорей оставит этот клуб, начать с нуля..например в Арсенале
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:59
Практически не играет, значит не расчитывают... отсюда и отношение...
протон
протон
вчера в 13:53
Чтобы он показывал максимум в официальных матчах, для начала ему нужно в них участвовать. А чтобы участвовать, нужно работать на тренировках, а когда у тебя а конкурентах Вини, Мбаппе и Родриго, то будь ты хоть супер тренирован, их по скорости не обгонишь, ему нужно играть пз. А там тоже места нет. Короче сваливать в аренду ему нужно. Но он не хочет. Поэтому можно про него забыть. Закончился игрок. Рано звезду словил
q4wyhavdtbn6
q4wyhavdtbn6
вчера в 13:53
Гнать надо в сегунду нерадивого турчонка!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:53
Гюлер слишком рано узнал славу... Вместо того, чтобы тяжело работать и развиваться, Арда решил, что всего добился и снизил требования к себе. В результате просто перестал прогрессировать. А в Реале так нельзя. Да, переоценили его журналисты. Да и хрен с ним - Реал был всегда и будет, с ним или без него.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:44
Применить принцип - "Не хочешь - заставим!"...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:39
Турок в аренду не хочет) Так что либо продавать, либо как-то договориться)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Всё правильно в аренду - как на исправительные работы!)
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