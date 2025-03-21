«Реал» может расстаться с Гюлером из-за его отношения к тренировкам

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вчера, 13:33

Главный тренер «Реала» недоволен качеством работы 20-летнего турка на занятиях.

По его мнению, футболист недостаточно активно проявляет себя в оборонительных действиях и не демонстрирует максимальной отдачи во время официальных матчей.

Сам игрок стремится к более активному участию в жизни команды и не рассматривает возможность перехода в аренду. В случае отсутствия положительной динамики, Гюлер может задуматься об уходе из «Реала».

Анчелотти ставит интересы команды превыше всего и ожидает от игрока необходимых изменений. Руководство клуба также сохраняет оптимизм по поводу прогресса молодого футболиста.