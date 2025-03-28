Названы кандидаты на должность главного тренера сборной Бразилии

1743159062

вчера, 13:51

По информации источника, отставка с поста главного тренера сборной Бразилии практически неизбежна.

Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) уже приступила к поиску его замены. Среди претендентов на тренерскую позицию рассматриваются: («Реал»), («Манчестер Сити») и («Аль-Хиляль»).

Назначение Анчелотти является давней мечтой президента CBF Эдналдо Родригеса. Попытка привлечь итальянского специалиста была предпринята и в 2023 году.

В настоящее время ведутся переговоры через посредников для оценки возможности приглашения каждого из кандидатов. Также не исключается рассмотрение кандидатуры , возглавляющего «Палмейрас».