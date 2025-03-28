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Названы кандидаты на должность главного тренера сборной Бразилии

вчера, 13:51

По информации источника, отставка Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии практически неизбежна.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) уже приступила к поиску его замены. Среди претендентов на тренерскую позицию рассматриваются: Карло Анчелотти («Реал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Жорже Жезуш («Аль-Хиляль»).

Назначение Анчелотти является давней мечтой президента CBF Эдналдо Родригеса. Попытка привлечь итальянского специалиста была предпринята и в 2023 году.

В настоящее время ведутся переговоры через посредников для оценки возможности приглашения каждого из кандидатов. Также не исключается рассмотрение кандидатуры Абела Феррейры, возглавляющего «Палмейрас».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:14
скорее всего, все согласятся ! )
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yxnvkt58k4gu
вчера в 15:59
Бразилия совсем обнищала на коучей, причём имея футболистов талантов практически каждый сезон
75h9m8jdt368
75h9m8jdt368
вчера в 15:43
Папу Карло вряд ли удастся заманить
c2mncq3y3cf9
c2mncq3y3cf9
вчера в 15:11
Отставка давно назрела, но кандидатов на замену достойных нет.
Брулин
Брулин
вчера в 14:11
Пепу это нахрен не надо. Он Испанию возьмет когда-нибудь.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:09
Из этих вариантов Жорже Жезус кажется самым реальным кандидатом. Португалец имеет успешный опыт работы в Бразилии, там он приводил к чемпионству Фламенго плюс с ним же брал Кубок Либертадореса. Да и в остальных клубах у него было не мало бразильских игроков, так что опыт у него имеется, плюс языкового барьера не будет
Гвардиола скорее всего сразу мимо....там шейхи под него новый проект собирают.
Анчелотти куда реальней вариант, чем Пеп. Если провалится в этом сезоне, то Переса может переклинуть и он может уволить итальянца, вот тогда у ФФБ будет шанс уболтать его!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:57
лучше верните Тите.
было время. после позора 1-7 от немцев, Тите возглавил Пентакампеонов, вернул Бразилии авторитет, а жителям страны - сильную и яркую команду.
протон
протон
вчера в 13:55
Анчи, мне кажется, согласился бы только из-за того, что есть шанс себя прям увековечить на веки вечные, еще и с сборной другого континента чего ни будь выиграть.))
Но, очень похоже, что Жезуш куда более реальный вариант.
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