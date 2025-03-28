Названы кандидаты на должность главного тренера сборной Бразилии

По информации источника, отставка Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии практически неизбежна.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) уже приступила к поиску его замены. Среди претендентов на тренерскую позицию рассматриваются: Карло Анчелотти («Реал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Жорже Жезуш («Аль-Хиляль»).
Назначение Анчелотти является давней мечтой президента CBF Эдналдо Родригеса. Попытка привлечь итальянского специалиста была предпринята и в 2023 году.
В настоящее время ведутся переговоры через посредников для оценки возможности приглашения каждого из кандидатов. Также не исключается рассмотрение кандидатуры Абела Феррейры, возглавляющего «Палмейрас».
Гвардиола скорее всего сразу мимо....там шейхи под него новый проект собирают.
Анчелотти куда реальней вариант, чем Пеп. Если провалится в этом сезоне, то Переса может переклинуть и он может уволить итальянца, вот тогда у ФФБ будет шанс уболтать его!
Гвардиола скорее всего сразу мимо....там шейхи под него новый проект собирают.
Анчелотти куда реальней вариант, чем Пеп. Если провалится в этом сезоне, то Переса может переклинуть и он может уволить итальянца, вот тогда у ФФБ будет шанс уболтать его!
было время. после позора 1-7 от немцев, Тите возглавил Пентакампеонов, вернул Бразилии авторитет, а жителям страны - сильную и яркую команду.
было время. после позора 1-7 от немцев, Тите возглавил Пентакампеонов, вернул Бразилии авторитет, а жителям страны - сильную и яркую команду.
Но, очень похоже, что Жезуш куда более реальный вариант.
Но, очень похоже, что Жезуш куда более реальный вариант.