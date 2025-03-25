Флик хочет остаться в «Барселоне» на 3-4 года, а после закончить карьеру

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился со своим будущим.
Как сообщается, немецкий специалист намерен остаться в каталонском клубе на 3-4 года. После этого Флик планирует завершить тренерскую карьеру.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился со своим будущим.
Как сообщается, немецкий специалист намерен остаться в каталонском клубе на 3-4 года. После этого Флик планирует завершить тренерскую карьеру.
Флик молод, полон сил и здоровья, и в здравом уме.
его философия подходит каталонскому клубу, а игроки доверяют и
охотно следует требованиям гл.тренера. никаких минусов.
ну есть недовольство Флика из за непунктуальностью пару игроков)))
Флик молод, полон сил и здоровья, и в здравом уме.
его философия подходит каталонскому клубу, а игроки доверяют и
охотно следует требованиям гл.тренера. никаких минусов.
ну есть недовольство Флика из за непунктуальностью пару игроков)))