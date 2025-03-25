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Флик хочет остаться в «Барселоне» на 3-4 года, а после закончить карьеру

вчера, 22:48

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился со своим будущим.

Как сообщается, немецкий специалист намерен остаться в каталонском клубе на 3-4 года. После этого Флик планирует завершить тренерскую карьеру.

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Все комментарии
Bryan
Bryan
сегодня в 09:40
Он же ещё молодой)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:31
Зачем карьеру завершать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:16
годный срок))
Флик молод, полон сил и здоровья, и в здравом уме.
его философия подходит каталонскому клубу, а игроки доверяют и
охотно следует требованиям гл.тренера. никаких минусов.
ну есть недовольство Флика из за непунктуальностью пару игроков)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:38
3 -4 года ,это нормальный срок он установил.
Гость
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