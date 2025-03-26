Бразильская конфедерация футбола возобновила контакты с Анчелотти

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вчера, 23:18

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола возобновила контакты с целью назначить главным тренером сборной перед чемпионатом мира 2026 года.

Как отмечается, итальянский специалист дал понять, что любое продвижение в переговорах может произойти после окончания Клубного чемпионата мира, который пройдёт предстоящим летом. До того момента национальная команда проведёт матчи отборочного турнира ЧМ -2026 с Эквадором и Парагваем в начале июня. Президент CBF Эднальдо Родригес думает над тем, оставаться ли до того времени с Доривалом Жуниором в качестве главного тренера, или назначить другого рулевого на роль временного наставника, пока ведутся переговоры с Анчелотти.

Как сообщает Globo, несколько источников считают нынешнюю ситуацию относительно возможности пригласить итальянца более благоприятной, чем два года назад.