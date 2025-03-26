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Бразильская конфедерация футбола возобновила контакты с Анчелотти

вчера, 23:18

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола возобновила контакты с целью назначить Карло Анчелотти главным тренером сборной перед чемпионатом мира 2026 года.

Как отмечается, итальянский специалист дал понять, что любое продвижение в переговорах может произойти после окончания Клубного чемпионата мира, который пройдёт предстоящим летом. До того момента национальная команда проведёт матчи отборочного турнира ЧМ-2026 с Эквадором и Парагваем в начале июня. Президент CBF Эднальдо Родригес думает над тем, оставаться ли до того времени с Доривалом Жуниором в качестве главного тренера, или назначить другого рулевого на роль временного наставника, пока ведутся переговоры с Анчелотти.

Как сообщает Globo, несколько источников считают нынешнюю ситуацию относительно возможности пригласить итальянца более благоприятной, чем два года назад.

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Все комментарии
qqaymjv8976g
qqaymjv8976g
сегодня в 07:21
Позавчерашняя попаболь явно усилила активность бразильских мутков в этом направлении
9ycqywekf7cz
9ycqywekf7cz
сегодня в 07:08
Не думаю что Анчи это интересно, на край в Италии ему всегда работа найдется,там Черчесов без дела, он вас научит иГрать
112910415
112910415
сегодня в 06:54
так хочется верить, что "прилетит вдруг волшебник" ...
xkrq53jhqt3c
xkrq53jhqt3c
сегодня в 05:29
Сборную нужно спасать. Но как?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:50
Черчесов без работы сидит. Предложите ему работу))). Вот ему точно всё равно, у него всегда "прогресс идёт ".
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:35
бразильцы так верят в чудеса)))
придет папа Карло и национальная команда моментально заиграет что все замрут от восхищения.
да еще Неймара хотят притащит в сборную.
лучше Юрана пригласите)) пользы будет больше.
тем более Юран играл в португальской лиге, и понимает порт.язык
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:57
Ну ни как Анчелотти в покое не оставят , тем более если учитывать вчерашнюю игру - Карло всё таки не волшебник...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:24
И зачем папе Карло это на старости лет?))
Гость
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