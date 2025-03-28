«Тоттенхэм» может пригласить Ираолу в случае отставки Постекоглу

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вчера, 11:02

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает главного тренера «Борнмута» в качестве основного кандидата на замену .

Текущий контракт австралийца с «шпорами» истекает летом и предусматривает возможность продления ещё на один сезон. Однако руководство клуба сомневается в целесообразности долгосрочного сотрудничества с тренером после завершения текущего сезона.

Команда Ираолы опережает «Тоттенхэм» на 10 очков в АПЛ .

У испанского тренера остался 1 год по контракту, который он подписал в начале сезона. Если «Тоттенхэм» захочет назначить его, им придётся выплатить компенсацию в размере 10 миллионов фунтов. Данная сумма не является препятствием для клуба, однако пока неизвестно, заинтересован ли сам Ираола в переходе.