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«Тоттенхэм» может пригласить Ираолу в случае отставки Постекоглу

вчера, 11:02

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает главного тренера «Борнмута» Андони Ираолу в качестве основного кандидата на замену Анге Постекоглу.

Текущий контракт австралийца с «шпорами» истекает летом и предусматривает возможность продления ещё на один сезон. Однако руководство клуба сомневается в целесообразности долгосрочного сотрудничества с тренером после завершения текущего сезона.

Команда Ираолы опережает «Тоттенхэм» на 10 очков в АПЛ.

У испанского тренера остался 1 год по контракту, который он подписал в начале сезона. Если «Тоттенхэм» захочет назначить его, им придётся выплатить компенсацию в размере 10 миллионов фунтов. Данная сумма не является препятствием для клуба, однако пока неизвестно, заинтересован ли сам Ираола в переходе.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:50
лучший вариант для болел шпор это сначала сменить руководство клуба ..
3haa46fkn4ad
3haa46fkn4ad
вчера в 12:47
Пока это будет лучший вариант.
протон
протон
вчера в 11:21
Ираола был прекрасен в Райо Валекано, в Борнмуте тоже. Он явный кандидат на повышение (в любом клубе. но его футбол не для всех).
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