Тудор согласился возглавить «Ювентус»

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вчера, 11:59

По информации источника, «Ювентус» может уволить главного тренера .

Основным кандидатом на замену является . Хорватский специалист уже дал согласие на то, чтобы возглавить туринскую команду и подписать контракт до конца сезона с возможностью продления до 2026 года.