Тудор согласился возглавить «Ювентус»

По информации источника, «Ювентус» может уволить главного тренера Тиаго Мотту.
Основным кандидатом на замену является Игор Тудор. Хорватский специалист уже дал согласие на то, чтобы возглавить туринскую команду и подписать контракт до конца сезона с возможностью продления до 2026 года.
не церемонится, если игрок ленится, расслабляется или не пашет на тренировках, это относится даже звёздочкам, которые хотят особого отношения.
из хорошего, он работал в Ювентусе, болельщики знают его и уважают.
возможно, боссы Ювентуса поняли если раздевалка против тренера и что с Моттой команда пролетит мимо ЛЧ со всеми вытекающими последствиями, так что спасать ситуацию нужно срочно.
тогда как пожарный вариант, Тудор кажется неплохим выбором на концовку сезона (надеюсь, что менеджеры туринского не додумаются дать хорвату трехлетний контракт с огромной неустойкой в случае увольнения), ну а летом уже нужно будет серьезно думать, что и как делать дальше.
не церемонится, если игрок ленится, расслабляется или не пашет на тренировках, это относится даже звёздочкам, которые хотят особого отношения.
из хорошего, он работал в Ювентусе, болельщики знают его и уважают.
возможно, боссы Ювентуса поняли если раздевалка против тренера и что с Моттой команда пролетит мимо ЛЧ со всеми вытекающими последствиями, так что спасать ситуацию нужно срочно.
тогда как пожарный вариант, Тудор кажется неплохим выбором на концовку сезона (надеюсь, что менеджеры туринского не додумаются дать хорвату трехлетний контракт с огромной неустойкой в случае увольнения), ну а летом уже нужно будет серьезно думать, что и как делать дальше.