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Тудор согласился возглавить «Ювентус»

вчера, 11:59

По информации источника, «Ювентус» может уволить главного тренера Тиаго Мотту.

Основным кандидатом на замену является Игор Тудор. Хорватский специалист уже дал согласие на то, чтобы возглавить туринскую команду и подписать контракт до конца сезона с возможностью продления до 2026 года.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:08
Все равно есть сомнения тот или это вариаант
Agalas
Agalas
вчера в 14:07
Менять шило на мыло нет смысла.
Bryan
Bryan
вчера в 14:05
Там у Юве понимают что хотят сделать? То типа доверяют Мотте и под него закупились, а теперь спустя полсезона хотят уволить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:37
Игор Тудор тренер жестким характером с очень бескомпромиссным стилем.
не церемонится, если игрок ленится, расслабляется или не пашет на тренировках, это относится даже звёздочкам, которые хотят особого отношения.
из хорошего, он работал в Ювентусе, болельщики знают его и уважают.
возможно, боссы Ювентуса поняли если раздевалка против тренера и что с Моттой команда пролетит мимо ЛЧ со всеми вытекающими последствиями, так что спасать ситуацию нужно срочно.
тогда как пожарный вариант, Тудор кажется неплохим выбором на концовку сезона (надеюсь, что менеджеры туринского не додумаются дать хорвату трехлетний контракт с огромной неустойкой в случае увольнения), ну а летом уже нужно будет серьезно думать, что и как делать дальше.
2acvrn4t7b62
2acvrn4t7b62
вчера в 12:50
Не факт что у нового тренера что-то получится
nikolah
nikolah
вчера в 12:24
Чем он лучше?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:08
Решили все таки заменить тренера !
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