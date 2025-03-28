Энрике: «Мы можем стать чемпионами уже в субботу, невероятно!»

Главный тренер ПСЖ высказался об ожиданиях от матча с «Сент‑Этьеном» в Лиге 1. Парижане могут оформить чемпионство уже после этой игры, если одержат победу, а в других поединках тура «Марсель» проиграет «Реймсу», а «Монако» и «Ницца» сыграют вничью.

Полагаю, что тот факт, что мы можем стать чемпионами уже в субботу, просто невероятен. Осталось восемь матчей чемпионата, и мы хотим выступить в них как можно лучше, чтобы оставаться конкурентоспособными до конца сезона.

Мы не станем чемпионами, пока это не будет подтверждено математически, но виртуально мы уже чемпионы. Нам нужно использовать эти последние восемь поединков Лиги 1 для других, более важных целей. Наша задача — быть конкурентоспособными, уважая соперников. Нужно быть готовыми к оставшимся двум месяцам соревнований и победить во всех этих турнирах.

Некоторые футболисты играют чаще, но у нас есть 17 исполнителей, которые сыграли 2000 минут, хочу, чтобы их было еще больше. Я мотивирую своих игроков мыслить как команда и помогать друг другу во всех ситуациях, как положительных, так и отрицательных.