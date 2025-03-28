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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Энрике: «Мы можем стать чемпионами уже в субботу, невероятно!»

вчера, 21:36

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об ожиданиях от матча с «Сент‑Этьеном» в Лиге 1. Парижане могут оформить чемпионство уже после этой игры, если одержат победу, а в других поединках тура «Марсель» проиграет «Реймсу», а «Монако» и «Ницца» сыграют вничью.

Полагаю, что тот факт, что мы можем стать чемпионами уже в субботу, просто невероятен. Осталось восемь матчей чемпионата, и мы хотим выступить в них как можно лучше, чтобы оставаться конкурентоспособными до конца сезона.

Мы не станем чемпионами, пока это не будет подтверждено математически, но виртуально мы уже чемпионы. Нам нужно использовать эти последние восемь поединков Лиги 1 для других, более важных целей. Наша задача — быть конкурентоспособными, уважая соперников. Нужно быть готовыми к оставшимся двум месяцам соревнований и победить во всех этих турнирах.

Некоторые футболисты играют чаще, но у нас есть 17 исполнителей, которые сыграли 2000 минут, хочу, чтобы их было еще больше. Я мотивирую своих игроков мыслить как команда и помогать друг другу во всех ситуациях, как положительных, так и отрицательных.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
и кто поверит в этакие эмоции ?!
Drotik
Drotik ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 05:38
Его по делу списали. Доказывать он может только, что-то себе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:29
Луис Энрике выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов с Барсой.
а то как его команда недавно играла с Ливерпулем, думаю, и титул чемпиона АПЛ взял бы...
Dauletbek
Dauletbek ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 00:01
Доказать, что его списали преждевременно...
Drotik
Drotik ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:38
Что он может доказать??? Уволен он был за позорную игру. В первом же сезоне не взял с ПСЖ чемпионат. И позорнейший вылет из ЛЧ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:31
Можно будет сосредоточиться на Лиге чемпионов
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:28
Эмери как раз был уволен оттуда. Ему есть что доказать.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:27
Чтобы тратить все силы на ЛЧ, наверное это нужно, досрочно стать чемпионом.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:31
Тайно хочу чтоб так и было, но вряд ли)
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:30, ред.
Так рассказывает, как будто он становиться чемпионом в АПЛ или Ла Лиге. Лицемерит Энрике, и это его не красит. Намного невероятнее было бы, если бы ПСЖ не стали бы чемпионами в чемпионате одной команды.
Capral
Capral ответ uswbq3ysf7f4 (раскрыть)
вчера в 22:23
До старта, если быть точнее...
uswbq3ysf7f4
uswbq3ysf7f4
вчера в 22:22
Это предполагалось ещё на старте, поэтому удивляться не приходится
Capral
Capral
вчера в 22:17
Чем он гордится, чему радуется? Стать формальным чемпионом еще до начала чемпионата большого ума не надо, всё, более чем очевидно. Даже нечего обсуждать.
Даже Великий хоккейный ЦСКА В.В.Тихонова встречал сопротивление в первенстве, а этих, коронуют еще перед началом чемпионата. И он еще радуется.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
Эмери может прихлопнут все амбиции ПСЖ ))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:08
Ничего удивительного, такое сопротивление тухлое, как будто и нету его
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:01
Надо на ЛЧ хвост навострить, в Лиге 1 всё решено
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