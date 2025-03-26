Роналдо высказался о причинах проблем сборной Бразилии

Бывший футболист сборной Бразилии после матча с Аргентиной в отборе на чемпионат мира 2026 (1:4) поделился мнением о причинах проблем национальной команды.

Полагаю, что все игроки прошлого – не только я – подняли планку уровня бразильского футбола. И СМИ , видимо, многого ожидают от них [нынешних футболистов].