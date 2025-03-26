Роналдо высказался о причинах проблем сборной Бразилии

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо после матча с Аргентиной в отборе на чемпионат мира 2026 (1:4) поделился мнением о причинах проблем национальной команды.
Полагаю, что все игроки прошлого – не только я – подняли планку уровня бразильского футбола. И СМИ, видимо, многого ожидают от них [нынешних футболистов].
У нас по-прежнему играют лучшие в мире – Винисиус, Рафинья, – но по-прежнему есть системные проблемы с руководством CBF (Бразильская конфедерация футбола — прим. ред.), которые влияют на сборную, на Доривала, который совершает такие ошибки, которые допускает не каждый. Нынешнее руководство портит атмосферу.
Да у Бразилии и сейчас есть талантливые игроки, но они по своей сути не бойцы, не лидеры, которые через немогу могут тащить команду.
Неймару в своё время было дано столько много авансов, даже сам Пеле видел в нём своего приемника, но его карьера закончилась и мы видем в нём восновном только плохое, все его игровые навыки перебивают симуляции и вечное недовольство всем. Доволен он только своими вечеринками.
Винисиус тоже классный футболист, но так же как и про Неймара больше говорим не о его способностях на поле, а о его постоянном нытье про расизм и как по его мнению все несправедливо к нему относятся.
Сборная Бразилии по статусу грозна, но эта заслуга прошлых покалении, а сейчас это средненькая команда с лидерами нытиками.
У такой Бразилии шансы на удачное выступления на ЧМ 2026 нулевые.
Да у Бразилии и сейчас есть талантливые игроки, но они по своей сути не бойцы, не лидеры, которые через немогу могут тащить команду.
Неймару в своё время было дано столько много авансов, даже сам Пеле видел в нём своего приемника, но его карьера закончилась и мы видем в нём восновном только плохое, все его игровые навыки перебивают симуляции и вечное недовольство всем. Доволен он только своими вечеринками.
Винисиус тоже классный футболист, но так же как и про Неймара больше говорим не о его способностях на поле, а о его постоянном нытье про расизм и как по его мнению все несправедливо к нему относятся.
Сборная Бразилии по статусу грозна, но эта заслуга прошлых покалении, а сейчас это средненькая команда с лидерами нытиками.
У такой Бразилии шансы на удачное выступления на ЧМ 2026 нулевые.
Поколение Роналдо и компании играли слаженно и самоотверженно, и в первую очередь на результат команды, а сегодняшние бразильские звёзды тянут каждый одеяло на себя, главной целью ставя выделится на фоне других, показать своё превосходство перед партнёрами.
В этом и основная проблема.
Поколение Роналдо и компании играли слаженно и самоотверженно, и в первую очередь на результат команды, а сегодняшние бразильские звёзды тянут каждый одеяло на себя, главной целью ставя выделится на фоне других, показать своё превосходство перед партнёрами.
В этом и основная проблема.