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Роналдо высказался о причинах проблем сборной Бразилии

вчера, 11:51

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо после матча с Аргентиной в отборе на чемпионат мира 2026 (1:4) поделился мнением о причинах проблем национальной команды.

Полагаю, что все игроки прошлого – не только я – подняли планку уровня бразильского футбола. И СМИ, видимо, многого ожидают от них [нынешних футболистов].

У нас по-прежнему играют лучшие в мире – Винисиус, Рафинья, – но по-прежнему есть системные проблемы с руководством CBF (Бразильская конфедерация футбола — прим. ред.), которые влияют на сборную, на Доривала, который совершает такие ошибки, которые допускает не каждый. Нынешнее руководство портит атмосферу.

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Все комментарии
Nelson Sargsyan
Nelson Sargsyan
вчера в 20:59
Настоящий бразильский футбол остался в прошлом
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
...а может подругому вопрос поставить, не в барышах дело, а в умах причём не только пацанов
на поле и те кто ими руководит! Никогда так больно
не приходилость смотреть на после Пелеповское наследие!!! И вот что ещё одно, обесценивается роль Страны за которую ты играешь,
всему виной бесконечное блуждание с одного европейского клуба в другой, где сплошные иностранцы,как бы сказать нет единения по крови,обычиям, наследиям,стилю игры всё смешалось вокруг!!!
zim289
zim289 ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 17:50
Так Роналду старой закалки.
А молодняк — тиктокерский мусор.
zim289
zim289
вчера в 17:49, ред.
Нынешние инстаграмные зумерки только свои рилсы и тик-токи смотреть умеют
Per4ick
Per4ick
вчера в 16:35
я думаю Бразилия сейчас слабее (и по игре и по составу) даже своих коллег по Португалии, даже 40 летний Роналду полезнее Винисиусов и Рафиний (которому кто то пророчит ЗМ)
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:17, ред.
Поколение времён Роналдо, Кафу, Роберто Карлоса, Ривалдо, Кака... - жили футболом, а нынешнее поколение Винисиуса и Рафиньи живут деньгами и самолюбованием.
Поколение Роналдо и компании играли слаженно и самоотверженно, и в первую очередь на результат команды, а сегодняшние бразильские звёзды тянут каждый одеяло на себя, главной целью ставя выделится на фоне других, показать своё превосходство перед партнёрами.
В этом и основная проблема.
Брулин
Брулин
вчера в 14:14
Если поколение Сократеса, ЧМ не выиграло, то этому вообще не дано. Самое слабое поколение, на моей памяти
112910415
112910415
вчера в 13:59
у каждого свой интерес ...
вот и у Роналдо тоже
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:47, ред.
Зубастик прав в том, что прошлые поколения сборной Бразилии подняли слишком высоко планку, а нынешнее поколение даже близко не стоит рядом.
Да у Бразилии и сейчас есть талантливые игроки, но они по своей сути не бойцы, не лидеры, которые через немогу могут тащить команду.
Неймару в своё время было дано столько много авансов, даже сам Пеле видел в нём своего приемника, но его карьера закончилась и мы видем в нём восновном только плохое, все его игровые навыки перебивают симуляции и вечное недовольство всем. Доволен он только своими вечеринками.
Винисиус тоже классный футболист, но так же как и про Неймара больше говорим не о его способностях на поле, а о его постоянном нытье про расизм и как по его мнению все несправедливо к нему относятся.
Сборная Бразилии по статусу грозна, но эта заслуга прошлых покалении, а сейчас это средненькая команда с лидерами нытиками.
У такой Бразилии шансы на удачное выступления на ЧМ 2026 нулевые.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:42
думаю, что черная полоса Бразилии, а это пять ЧМ без медалей, продлится
еще пару ЧМ...
видимо до сих пор возвращается за матч с Турцией в 2002.
это когда Ривалдо схватился за лицо, упал и сильно корчился от боли, словно по нему проехал КАМАЗ.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 13:25
Роналдо гонит на федерацию, потому что он собирается возглавит эту контору, пользуясь моментом кидает камни в их огород. Нужно честно играть, товарищ Луис Назарио.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:52
Нынешнее руководство портит воздух.
x6yk22r4u5s2
x6yk22r4u5s2
вчера в 12:50
Пока одни кидались громкими заявлениями, другие готовились к матчу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:48
Играет не федерация , а игроки! Да и нет даже близко сейчас в составе Бразилии игрока уровня Зубастика Сократеса Кафу и тем более Пеле! Перечень можно продолжать бесконечно))
528g2jmfzaxa
528g2jmfzaxa
вчера в 12:37
Огромные деньги портят игроков сборной Бразилии.
протон
протон
вчера в 12:29
У Бразилии жутко разбалансированный состав. Да и в целом за 5 последних ЧМ четыре вылета в 1/4 (и один такой вылет в 1/2, что лучше бы вылетели в 1/4). Не соперники нынешней Аргентине. Но Зубастику нужно набросить на федерацию, чтобы побороться за пост президента
Гость
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