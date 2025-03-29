Исполком Болгарского футбольного союза отклонил отставку тренера сборной

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вчера, 08:28

Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза отклонил отставку главного тренера национальной сборной . Он также продолжит работать в клубе «Черно Море».

О том, что специалист подал заявление об уходе, сообщалось 4 марта. Это произошло после того, как глава Болгарской профессиональной футбольной лиги и член исполкома БФС Атанас Караиванов потребовал отставки Илиева, а «Левски» и «Лудогорец» раскритиковали работу тренера.

Президент БФС Георгий Иванов на пресс-конференции сказал следующее: