Исполком Болгарского футбольного союза отклонил отставку тренера сборной

Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза отклонил отставку главного тренера национальной сборной Илиана Илиева. Он также продолжит работать в клубе «Черно Море».
О том, что специалист подал заявление об уходе, сообщалось 4 марта. Это произошло после того, как глава Болгарской профессиональной футбольной лиги и член исполкома БФС Атанас Караиванов потребовал отставки Илиева, а «Левски» и «Лудогорец» раскритиковали работу тренера.
Президент БФС Георгий Иванов на пресс-конференции сказал следующее:
Мы полностью доверяем тренеру. Илиан Илиев должен был дать отчёт. Он высказал своё мнение о сложившейся ситуации. Отозвал поданное им заявление об отставке. Причиной послужил личный конфликт с Атанасом Караивановым. Исполнительный комитет дал полный карт-бланш. Никто не отправлял в отставку Илиана Илиева. Мы не можем сказать, что результаты за эти полтора года плохие. Как болгары мы ожидаем большего, но нам нужно посмотреть, где наши возможности.