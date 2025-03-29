Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначения

Исполком Болгарского футбольного союза отклонил отставку тренера сборной

вчера, 08:28

Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза отклонил отставку главного тренера национальной сборной Илиана Илиева. Он также продолжит работать в клубе «Черно Море».

О том, что специалист подал заявление об уходе, сообщалось 4 марта. Это произошло после того, как глава Болгарской профессиональной футбольной лиги и член исполкома БФС Атанас Караиванов потребовал отставки Илиева, а «Левски» и «Лудогорец» раскритиковали работу тренера.

Президент БФС Георгий Иванов на пресс-конференции сказал следующее:

Мы полностью доверяем тренеру. Илиан Илиев должен был дать отчёт. Он высказал своё мнение о сложившейся ситуации. Отозвал поданное им заявление об отставке. Причиной послужил личный конфликт с Атанасом Караивановым. Исполнительный комитет дал полный карт-бланш. Никто не отправлял в отставку Илиана Илиева. Мы не можем сказать, что результаты за эти полтора года плохие. Как болгары мы ожидаем большего, но нам нужно посмотреть, где наши возможности.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноДоривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии
28 марта
Игрок «Астон Виллы» вошёл в совет директоров Евро-2028
28 марта
«Акрон» сменит генерального директора по окончании сезона
27 марта
ОфициальноТарханов будет сотрудничать с академией «Урала»
26 марта
ОфициальноПаулу Бенту уволен с поста главного тренера сборной ОАЭ
26 марта
ОфициальноИгор Тудор — главный тренер «Ювентуса»
23 марта
Все комментарии
7gag45bfwjp4
7gag45bfwjp4
вчера в 09:05
Если исполком доверяет тренеру, то дела не так плохи.
r8w59dptn292
r8w59dptn292
вчера в 08:57
Короче дают ему шанс поправить дела
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:50
Это хорошо, когда руководство верит в своего тренера...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 