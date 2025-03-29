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Пиоли может уйти с поста главного тренера «Аль-Насра»

вчера, 14:59

Стефано Пиоли может покинуть должность главного тренера «Аль-Насра».

В последнее время усилились слухи о том, что отношения между специалистом и клубом из Эр-Рияда близятся к завершению. Причиной называются предполагаемые напряжённые отношения Пиоли с нападающим Криштиану Роналду.

К этому добавляются результаты, которые не оправдали ожиданий. Не столько на международном уровне, поскольку клуб всё ещё участвует в Лиге чемпионов АФК и в конце апреля сыграет в четвертьфинале с японской командой «Йокогама Маринос», сколько в большей степени в чемпионате Саудовской Аравии, где коллектив занимает третье место в турнирной таблице, отставая на 10 очков от лидирующего «Аль-Иттихада», и на 6 — от идущего вторым «Аль-Хиляля».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:54
В следущем туре игра со злейшим соперником будет Хилялем если выйграет то молодец и останется а если нет то может по кавать чемаданы.
Bryan
Bryan
вчера в 16:05
Повыпускает Роналду и все будет норм.)
dzs37mapqynt
dzs37mapqynt
вчера в 15:57
Аль Наср сдает потихоньку, надо усилятся
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:55
Конечно же может уйти - нет результата
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