Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривается на пост главного тренера «Ростова» в случае, если предприниматель Иван Саввиди приобретет контрольный пакет акций клуба.
Сообщается, что Саввиди уже разговаривал с Черчесовым, однако окончательного ответа пока не получил. Это связано с тем, что Черчесов проявляет интерес к тренерской работе в московском «Динамо».
Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе текущего года.
Этот полевой командир хорош только в насаждении дисциплины, тогда как творчески он совершенно бесплоден.
Состав, которым Черчесов располагал в Динамо, был просто чумовой (Вальбуэна, Жирков, Денисов, Джуджак, Кураньи, Самба, Нобоа и многие другие), с этим составом можно было и РПЛ выигрывать, и Лигу Европы брать, но лысый "генерал" жидко обделался и там и там.
И не потому, что просто проиграл, а потому что ничего не создал из этого великолепного игроцкого материала.
Вообще ничего..
Этот полевой командир хорош только в насаждении дисциплины, тогда как творчески он совершенно бесплоден.
Состав, которым Черчесов располагал в Динамо, был просто чумовой (Вальбуэна, Жирков, Денисов, Джуджак, Кураньи, Самба, Нобоа и многие другие), с этим составом можно было и РПЛ выигрывать, и Лигу Европы брать, но лысый "генерал" жидко обделался и там и там.
И не потому, что просто проиграл, а потому что ничего не создал из этого великолепного игроцкого материала.
Вообще ничего..
Конечно Стас не тренер. Вася Уткин, Светлая ему Память, правильно сказал: "Черчесов очень переоцененный тренер", но ЛЕ, ни с ним, ни с другим тренером брать нельзя было. Там был очень сильный Днепр, с тренером Маркевичем, и тот же Наполи, который выбил Динамо. Что касается чемпионства ПЛ, то и здесь всё было неоднозначно. Те же- Денисов, Джуджак и Кураньи не были чемпионскими игроками, поскольку, чемпионского духа у них не было, не было командного футбола, и каждый, практически, играл сам по себе...
Как говорил Великий Феола: "Скопление звезд- еще не создает созвездия!
Конечно Стас не тренер. Вася Уткин, Светлая ему Память, правильно сказал: "Черчесов очень переоцененный тренер", но ЛЕ, ни с ним, ни с другим тренером брать нельзя было. Там был очень сильный Днепр, с тренером Маркевичем, и тот же Наполи, который выбил Динамо. Что касается чемпионства ПЛ, то и здесь всё было неоднозначно. Те же- Денисов, Джуджак и Кураньи не были чемпионскими игроками, поскольку, чемпионского духа у них не было, не было командного футбола, и каждый, практически, играл сам по себе...
Как говорил Великий Феола: "Скопление звезд- еще не создает созвездия!