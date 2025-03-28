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«Ростов» рассматривает Черчесова на пост главного тренера

вчера, 16:32

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривается на пост главного тренера «Ростова» в случае, если предприниматель Иван Саввиди приобретет контрольный пакет акций клуба.

Сообщается, что Саввиди уже разговаривал с Черчесовым, однако окончательного ответа пока не получил. Это связано с тем, что Черчесов проявляет интерес к тренерской работе в московском «Динамо».

Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе текущего года.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:04
Я вспомнил Силкина- как противовес Черчесову и не только... Ты утверждаешь, что Динамо с Черчесовым могло, или даже обязано было выигрывать и ЛЕ и ПЛ. На это я отвечаю- не могло, ни при каких обстоятельствах. Во-первых, Денисов сбежал из Зенита и играть в Динамо не хотел, помятуя еще конфликт на поле с нашим Л.Фернандесом в 2007г. Джуджака, я вообще запомнил, только благодаря его красивому и победному голу в ворота ЦСКА. Кураньи- никогда патриотом Динамо не был, и даже специально обнулился перед игрой в Самаре, зная, какие страшные погодные условия там ожидают... А Ворона поехал, и получил воспаление легких. Но был Жирков- действительно супер игрок, но он доигрывал в Динамо и к чемпионству не стремился. А в ЛЕ, точно, нам ничего не светило, потому что тот же Днепр был сильней, по всем показателям, неговоря уже про Севилью или Наполи...

Поэтому и говорю- ни с одним тренером, тогдашний состав команды на большие подвиги готов не был. Силкин конечно- это эпизод, но характерный, как подтверждение неготовности Динамо к громким победам. Хотя, тот осенний отрезок был ярким, до приезда Бердыева...
Брулин
Брулин
вчера в 18:34
Болелы Ростова и Динамо дружно скрестили руки, чтобы именно их пронесло
баск
баск
вчера в 18:30
С какого боку тут Силкин, если речь конкретно о Черчесове?

Что касается Силкина, то он до прихода в главную Динамо со взрослыми командами вообще не работал, только с детьми и юношами, и при этом, долго работая в системе клуба, в главной команде даже не всех игроков по именам и фамилиям мог назвать.

У Хохлова (тот помощником у него тогда был) во время матча спрашивал, кого на замену выпускать, какая может быть здесь речь о превращении Силкиным команды звёзд в команду-звезду.

Тогда как тренерский опыт Черчесова был несравним с нулевым силкинским, и будь Черчесов реально сильным тренером, много чего мог бы сделать
happy 50
happy 50
вчера в 18:29
Сейчас у нас нет сильных тренеров. Семак три года как скис в Зените. Зотя когда на первых порах то был хорош. Хотя 5 зарубежных трофеев он завоевал . По поводу Лички согласен. Чем Личка хуже Черчесова? Однако Черчесов посильнее Карпина. 1/4 ЧМ у Черчесова со сборной. Как и не крути .
sddd24urhb6d
sddd24urhb6d
вчера в 18:20
Жаль мне Ростов в таком случае
Capral
Capral
вчера в 17:53, ред.
А что, Силкин, с еще лучшим составом выиграл в Динамо? НИЧЕГО, а еще и затеял бузу с Вороной. А ведь Динамо называли российской Барселоной!!!
Конечно Стас не тренер. Вася Уткин, Светлая ему Память, правильно сказал: "Черчесов очень переоцененный тренер", но ЛЕ, ни с ним, ни с другим тренером брать нельзя было. Там был очень сильный Днепр, с тренером Маркевичем, и тот же Наполи, который выбил Динамо. Что касается чемпионства ПЛ, то и здесь всё было неоднозначно. Те же- Денисов, Джуджак и Кураньи не были чемпионскими игроками, поскольку, чемпионского духа у них не было, не было командного футбола, и каждый, практически, играл сам по себе...
Как говорил Великий Феола: "Скопление звезд- еще не создает созвездия!
баск
баск ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:39
Справедливо.
Этот полевой командир хорош только в насаждении дисциплины, тогда как творчески он совершенно бесплоден.

Состав, которым Черчесов располагал в Динамо, был просто чумовой (Вальбуэна, Жирков, Денисов, Джуджак, Кураньи, Самба, Нобоа и многие другие), с этим составом можно было и РПЛ выигрывать, и Лигу Европы брать, но лысый "генерал" жидко обделался и там и там.

И не потому, что просто проиграл, а потому что ничего не создал из этого великолепного игроцкого материала.
Вообще ничего..
112910415
112910415
вчера в 17:35
впечатлил его казахский опыт, однако !
agn9dbpcvu65
agn9dbpcvu65
вчера в 17:33
Только не это, Ростов только начал играть без Валеры, не нужно еще одного уставшего.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:10
Все динамовцы скрестили пальцы, за союз угрюмого стендапера и Ростова .....:))) .... Ну а что, зато весело будет.... ну и узнаем истинный уровень "генерала" ... Я помню прекрасно сезон Черчесова в Динамо, начали на полгода бодро, а потом все расклеилось и перестало работать это в первую очередь подсвечивает проблему того, что Черчесов при наличии игроков просто не может дать результат выше того, что даже сейчас дает Личка ....
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Дык ещё и 0 голов))) зачем это Ростову ?
kn2y8bck5xjw
kn2y8bck5xjw
вчера в 17:06
Когда-то Карпин сменил Черчесова в сборной. Теперь Черчесов сменит Картина в Ростове. Это называется круговорот тренеров в природе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:57
В Ростове не самая стабильная ситуация, лучше Динамо.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:48, ред.
Похоже у Ростова кризис, и очень глубокий. Какая всё таки яркая страница в карьере, 1 очко в 6 матчах Лиги Наций и потом в пердив с Ростовом. Индиана Джонс курит в сторонке от таких приключений. Жалко только болельщиков
Capral
Capral
вчера в 16:47
АМИНЬ!!!
161регион
161регион
вчера в 16:46
Если это произойдëт, на клубе можно поставить крест
adekvat
adekvat
вчера в 16:44
А они смотрели его рекомендательное письмо с прошлого места работы?
161регион
161регион
вчера в 16:44
И даром не нать....
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