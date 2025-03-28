«Ростов» рассматривает Черчесова на пост главного тренера

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вчера, 16:32

Бывший тренер сборной России рассматривается на пост главного тренера «Ростова» в случае, если предприниматель Иван Саввиди приобретет контрольный пакет акций клуба.

Сообщается, что Саввиди уже разговаривал с Черчесовым, однако окончательного ответа пока не получил. Это связано с тем, что Черчесов проявляет интерес к тренерской работе в московском «Динамо».

Напомним, что последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе текущего года.