ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Дюнкерком» в Кубке Франции

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сегодня, 00:05

«Дюнкерк» уступил «Пари Сен-Жермен» в матче 1/2 финала Кубка Франции (2:4).

На 7-й минуте команда Лиги 2 вышла вперёд усилиями Венсана Сассо. Удвоил преимущество номинальных хозяев поля Муханнад Аль Саад на 27-й. Усман Дембеле на 45-й сократил отставание парижского клуба в счёте. Маркиньос на 48-й восстановил равенство. Третьим голом в составе парижан отметился Дезире Дуэ на 62-й, а четвёртым — Дембеле на 90+4-й.

Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Пари Сен-Жермен» вышел в финал турнира.