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ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Дюнкерком» в Кубке Франции

сегодня, 00:05
ДюнкеркЛоготип футбольный клуб Дюнкерк2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Дюнкерк» уступил «Пари Сен-Жермен» в матче 1/2 финала Кубка Франции (2:4).

На 7-й минуте команда Лиги 2 вышла вперёд усилиями Венсана Сассо. Удвоил преимущество номинальных хозяев поля Муханнад Аль Саад на 27-й. Усман Дембеле на 45-й сократил отставание парижского клуба в счёте. Маркиньос на 48-й восстановил равенство. Третьим голом в составе парижан отметился Дезире Дуэ на 62-й, а четвёртым — Дембеле на 90+4-й.

Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Пари Сен-Жермен» вышел в финал турнира.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФК ПСЖ
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 07:44, ред.
Думали, шапками закидают. Ан, нет.
ub5av5e24wqz
ub5av5e24wqz
сегодня в 07:40
Пропуская от такого соперника в основе не закрепишься.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 05:45
в полуфинал "кто зря" не попадает. легкой победы не ожидалось
112910415
112910415
сегодня в 05:33
с Дюнкерком легко быть не может ! )
Брулин
Брулин
сегодня в 05:06
Порадуемся за ребят, сложно было аж с самим Дюнкерком-то
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:28
Ну Мотя то в начале две пустил
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:47
А ведь Дюнкерк удивил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:06
Защитники подставили Матвея))) хорошо что все хорошо закончилось. А Дюнкерк молодцы.
амурец
амурец
сегодня в 00:39
Да уж Сафонову даже такой клуб парочку закатал, хотелось чтотбы Мотя играл понадежней
протон
протон
сегодня в 00:21
Сафонов выручал после пропущенных ?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:14, ред.
Да уж начало было как "ушат холодной воды".
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