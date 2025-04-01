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«Арсенал» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

вчера, 23:41
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 30-го тура АПЛ (2:1).

Счёт открыл Микель Мерино на 37-й минуте. Удвоил преимущество «канониров» Букайо Сака на 73-й. В составе гостей голом отметился Родриго Муниз на 90+4-й.

«Арсенал» занимает 2-е место в чемпионате Англии (61 очко). «Фулхэм» идёт 8-м (45 баллов).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 04:56, ред.
Какой же он крутой этот Сака игрок мирового уровня
Брулин
Брулин ответ ars 14 (раскрыть)
сегодня в 04:54
Теперь точно нападающего не купят очень жаль
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:42
с победой, канониры!!!
Фулхэм непростой соперник любой команде.
тем слаще прекрасная виктория)) Арс еще ни разу не проигрывал
в 32 домашних матчах против дачников.
однако Артета угадал с Мерино. лучше играет как ЦН, чем ЦЗ.
Сака молодец. очень нужен будет в матчах с Реалом.
но лучшим был Парти.
ars 14
ars 14
вчера в 23:49
С победой болельщиков Арсенала, и просто симпатизирующим команде. Наконец-то вернулся Сака, да еще и победный гол забил. Немного напрягает результативность Мерино на нападающем, эдак в летнее ТО нападающего не дождемся))
Гость
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