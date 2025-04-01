«Арсенал» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

1743540112

вчера, 23:41

«Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 30-го тура АПЛ (2:1).

Счёт открыл Микель Мерино на 37-й минуте. Удвоил преимущество «канониров» Букайо Сака на 73-й. В составе гостей голом отметился Родриго Муниз на 90+4-й.

«Арсенал» занимает 2-е место в чемпионате Англии (61 очко). «Фулхэм» идёт 8-м (45 баллов).