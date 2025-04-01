«Арсенал» обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 30-го тура АПЛ (2:1).
Счёт открыл Микель Мерино на 37-й минуте. Удвоил преимущество «канониров» Букайо Сака на 73-й. В составе гостей голом отметился Родриго Муниз на 90+4-й.
«Арсенал» занимает 2-е место в чемпионате Англии (61 очко). «Фулхэм» идёт 8-м (45 баллов).
Фулхэм непростой соперник любой команде.
тем слаще прекрасная виктория)) Арс еще ни разу не проигрывал
в 32 домашних матчах против дачников.
однако Артета угадал с Мерино. лучше играет как ЦН, чем ЦЗ.
Сака молодец. очень нужен будет в матчах с Реалом.
но лучшим был Парти.
Фулхэм непростой соперник любой команде.
тем слаще прекрасная виктория)) Арс еще ни разу не проигрывал
в 32 домашних матчах против дачников.
однако Артета угадал с Мерино. лучше играет как ЦН, чем ЦЗ.
Сака молодец. очень нужен будет в матчах с Реалом.
но лучшим был Парти.