«Ростов» обыграл «Акрон» в результативном матче РПЛ

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вчера, 20:29

«Ростов» в гостях обыграл «Акрон» (3:2) в матче 22-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 32-й минуте забил защитник «Акрона» Марат Бокоев. На 44-й минуте Максим Осипенко сравнял счёт. На 62-й минуте Мохаммад Мохеби вывел «Ростов» вперёд. На 87-й минуте Умар Сако удвоил преимущество «Ростова». На 90-й минуте Ифет Даковач сократил отставание в счёте.

«Ростов» идёт на 7-м месте (33 очка), «Акрон» занимает 9-е место (25 очков).