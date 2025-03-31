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«Ростов» обыграл «Акрон» в результативном матче РПЛ

вчера, 20:29
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» в гостях обыграл «Акрон» (3:2) в матче 22-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 32-й минуте забил защитник «Акрона» Марат Бокоев. На 44-й минуте Максим Осипенко сравнял счёт. На 62-й минуте Мохаммад Мохеби вывел «Ростов» вперёд. На 87-й минуте Умар Сако удвоил преимущество «Ростова». На 90-й минуте Ифет Даковач сократил отставание в счёте.

«Ростов» идёт на 7-м месте (33 очка), «Акрон» занимает 9-е место (25 очков).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 15:01, ред.
Н. Комличенко вручён орден "За боевые заслуги".
112910415
112910415
сегодня в 05:38
ну, молодцы !
drive45
drive45
сегодня в 02:00
Трудовая, боевая и заслуженная победа. Особенно хочу отметить гол Осипенко с игры который был переломныи в этой игре, потом увидели красивейший гол в исполнении Мохаммада Мохеби и конечно с почином еще одного нашего защитника Сако. Команда отдала должок за проигрыш Акрону на своем поле в первом круге и взяла три очка в гостевой игре. Удачи и побед Ростову в следующих играх.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:20
Тольяттинцам не унывать! Дебют в РПЛ по любому удался.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:44
с победой, Ростсельмаш!!!
молодцы))
протон
протон
вчера в 21:21
Молодцы ростовчане с победой!!
vlasovca
vlasovca
вчера в 21:17
Браво,парни! С волевой победой.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:54, ред.
С Победой Земляки и сопереживающие Югу!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:53
Ростов с победой!!! Есть характер и воля!!!Молодцы!!!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 20:34, ред.
Сако, с первым голом за Ростов, команду, с волевой победой.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:30
Хорошая игра
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Гость
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