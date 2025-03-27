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«Бавария» показала, как Кейн изучает немецкий язык

вчера, 23:59

«Бавария» опубликовала видео, в котором показала, как нападающий Харри Кейн изучает немецкий язык.

В одном из моментов англичанин, отвечая на вопрос о своей самой большой мечте, сказал, что это победа в Лиге чемпионов. После этого его попросили сказать об этом на немецком.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:53
А зачем, русские больше 30 лет там живут и до сих пор на русском разгаваривают.
fs9u9hpd4zp9
fs9u9hpd4zp9
сегодня в 07:45
Писали что Кейн хочет вернуться в Англию, зачем ему немецкий
qmabn8c2epma
qmabn8c2epma
сегодня в 05:49
Кейну сначала нужно выиграть хоть какой-нибудь трофей, а потом уже о ЛЧ мечтать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:03
Судя по всему, приветственную речь по случаю завоевания первого трофея, Харри всё же желательно будет произносить на немецком языке!)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:54
Ну не знаю, не уверен. А вот, то, что Италия очень зависит от Германии, а Испания еще больше- это факт. В Испании, вообще очень много немецких товаров...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:51
Их везде в Европе любят, ибо немцы самые богатые, а следовательно, - званые гости.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:51
Я когда в Греции был, то там, или английский, в гостинице- или греческий. На немецком, со мной никто не разговаривал.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:49
Не знаю, не буду утверждать, но точно знаю, что в Испании и в Италии очень любят немцев. Вероятно, еще сo времен Второй мировой любовь осталась...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:45
Даже в гостиницах сначала идёт язык страны, а следом - немецкий. И это фактически везде в Европе.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:43
Про всю Европу не скажу, не жил во всех странах, только как турист. Но в Испании, на пляжах, только три языка слышал- испанский, русский и немецкий...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Даже больше скажу... Во всей Европе (если вкупе) на немецком больше всего балаболят. Английский - на втором месте.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:37
Серьезно, прям все, здесь говорят на английском?))) Это где же, ты Дружище, такую глупость услышал? В Германии, как ни в одной другой стране мира признается только немецкий язык. Конечно, в аэропорту или на условной границе можно разговаривать и на английском, но в магазинах, в полиции, в различных учреждениях- только auf deutsch!!!
Что касается Кейна, то он уже больше года в стране, а занятия ему дают примитивные- для начальных классов... Чем же он занимался, всё это время.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:32
Без плохого слова о нем скажу, что он будет рад хоть бы какой золотой медальке
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:27
Сколько не притворяйся а рожа всё равно британская)
ttx83fc7y7wu
ttx83fc7y7wu
сегодня в 00:27
Это не китайский учить или финский.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:20
Ничего страшного . Там в Германии все говорят на английском , так что не надо ему стараться изучать язык.
Гость
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