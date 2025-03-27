«Бавария» показала, как Кейн изучает немецкий язык

1743109157

вчера, 23:59

«Бавария» опубликовала видео, в котором показала, как нападающий изучает немецкий язык.

В одном из моментов англичанин, отвечая на вопрос о своей самой большой мечте, сказал, что это победа в Лиге чемпионов. После этого его попросили сказать об этом на немецком.