Холанд хочет уйти из «Ман Сити» из-за последних результатов команды

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вчера, 08:19

Форвард «Манчестер Сити» думает о смене клуба этим летом.

Причиной такого решения может стать недовольство игрока результатами команды в последнее время.

По информации источника, удержание футболиста в клубе будет представлять сложности для руководства «Манчестер Сити», даже учитывая действующий контракт Холанда до 2034 года.