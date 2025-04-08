Холанд хочет уйти из «Ман Сити» из-за последних результатов команды

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд думает о смене клуба этим летом.
Причиной такого решения может стать недовольство игрока результатами команды в последнее время.
По информации источника, удержание футболиста в клубе будет представлять сложности для руководства «Манчестер Сити», даже учитывая действующий контракт Холанда до 2034 года.
За ситуацией вокруг Эрлинга пристально следят ПСЖ и «Бавария».
МС восстановится рано или поздно и опять будет бороться за АПЛ и еврокубки.
Для этого все есть: Пеп, шейхи, богатый состав.
МС восстановится рано или поздно и опять будет бороться за АПЛ и еврокубки.
Для этого все есть: Пеп, шейхи, богатый состав.