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Холанд хочет уйти из «Ман Сити» из-за последних результатов команды

вчера, 08:19

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд думает о смене клуба этим летом.

Причиной такого решения может стать недовольство игрока результатами команды в последнее время.

По информации источника, удержание футболиста в клубе будет представлять сложности для руководства «Манчестер Сити», даже учитывая действующий контракт Холанда до 2034 года.

За ситуацией вокруг Эрлинга пристально следят ПСЖ и «Бавария».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 23:38
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Нен, нет, я не думаю о Компани неуважительно. С твоей оценкой его роли и спорить нельзя. Игра Баварии ожила, появился маневр, быстрота и ускорения в игре;
Это, бесспорно, заслуга тренера...И сейчас, смотрю игру Баварии и она мне, скажу честно, нравится.
Будем смотреть дальше.
Приятного вечера.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 21:26
Независимо от того, как Бавария сыграет в ЛЧ, Компани, уже добился много- он Воскресил мертвую команду прошлого сезона...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:59
Привет, Витя! О Компани , как о тренере, сказать мало что могу: в Баварии , думаю, любой новый тренер сможет на уровне провести сезон, два.
Такая это команда, такой Клуб.
Поживем- посмотрим.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:57
совсем испортился норвежец, выходка среди молдавских болельщиков в том числе, в Боруссии был совсем другой норвежец, даже считал, что будет лучшим в мире, попал к Хосепу и началась деградация
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:00
Смешно. Холанд только что подписал новый контракт, при этом расхваливая все в клубе, а теперь вдруг решил уйти из-за провального сезона? Бред.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:33
Скорее утятина останется он в Сити , кто его купит? Барселона единственный вариант перехода соперничество с Мбаппе, но у Каталонцев нету денег, в Бундеслигу он не вернется никогда, пройденный этап, а в ПСЖ он не пойдет где нету конкурентов оттуда да же Мбаппе сбежал. Останется он в Сити на долгие годы, в этом сезоне не везет ему , травмы еше клуб на спаде, в следующем году свое возмет он возможно и выйграет золотой мяч
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 12:16
Приветствую, Артем!!!
Согласен, даже для немецкого футбола деревяшка не нужна. Но у Гварда получилось, идеально вписать его игровой ансамбль. А Компани, еще далеко не Гвардиола...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:01
То же самое подумал! Можно сказать, что журналист обозвал Компани идиотом: не думаю, что тому нужны ,,деревянные солдаты" и сам Компани не волшебник Гудвин.
adekvat
adekvat
вчера в 10:35
А он сам не замешан в этих результатах?
AKH
AKH
вчера в 10:28
Да, да.. С тех пор как подписал пожизненный контракт, сразу начал мечтать свалить из Сити..
Dima salev
Dima salev
вчера в 10:26
Холланд не игрок лиге чемпионов. Даже в лучшие годы Ман.сити он в одиночку не решил исход матча в лиге чемпионов.
Холланд в многом зависит от команд. Все уже поняли что он не топ игрок. Не думаю что желающих приобрести Холланда много будет.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:59
Да не, контракт до 2034 года, МС самый богатый клуб мира. Он там до того момента, когда шейхам уже не будет нужен, дороги назад нет. Да и вряд ли он сам хочет покинуть клуб.
Capral
Capral
вчера в 09:57
А Баварии он зачем? Под ту игру, что ставит Компани, этот деревянный не подходит.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:36, ред.
О, ну Эрлинг такой мастер что ещё не существует команды его достойной, придётся уйти из футбола вообще. Что то амбиции этого парня перевешивают мастерство, один неудачный сезон у команды и уже включил принцессу. А как же верность в тяжёлые времена, понятия чести и совести ничего не значат? Хотя для чела который буллит женщин возможно и такое
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:32
Да уж((( Хоть мозги бы включили, прежде чем такое писать!
112910415
112910415
вчера в 09:24
весело же сочинять новости ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:20
Странно, что не написано про Реал)) Хотя Марка щас может подхватить это)
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:15
Из за плохих результатов? А кто эти результаты должен делать? Ты форвард, ты должен стараться улучшать эти результаты. Непонятная ситуация. Больше похоже на бред.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Опять слухи распускают,не понятно для чего.
lk_483777
lk_483777
вчера в 09:07
Слабо в это вериться. Недавно он подписал контракт на 8-10 лет, а сейчас уже хочет уйти? Как-то странно.
МС восстановится рано или поздно и опять будет бороться за АПЛ и еврокубки.
Для этого все есть: Пеп, шейхи, богатый состав.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:39
Да бред полный.
galem72
galem72
вчера в 08:33
В оригинале Холанн выдал в интервью, что не переживает о сложившейся ситуации в клубе и уверен, что руководство знает, как её исправить. Влажные фантазии о переходе в другой топ-клуб уже додумал местный журналист.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:24
Кто такие фантазии пишет !?!)))
матос
матос
вчера в 08:22
Чушь ....
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