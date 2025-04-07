Байно-Гиттенс хочет покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом

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вчера, 20:18

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» выразил своё желание покинуть клуб по окончании сезона, уведомив об этом руководство команды. «Шмели» готовы рассмотреть поступающие предложения по трансферу игрока.

Ранее зимой его рыночная стоимость оценивалась в 100 миллионов евро, однако в настоящий момент сумма может быть снижена.

В случае, если клуб не квалифицируется в европейские турниры по итогам сезона, продажа игрока позволит компенсировать финансовые потери от отсутствия участия в еврокубках.