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Байно-Гиттенс хочет покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом

вчера, 20:18

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс выразил своё желание покинуть клуб по окончании сезона, уведомив об этом руководство команды. «Шмели» готовы рассмотреть поступающие предложения по трансферу игрока.

Ранее зимой его рыночная стоимость оценивалась в 100 миллионов евро, однако в настоящий момент сумма может быть снижена.

В случае, если клуб не квалифицируется в европейские турниры по итогам сезона, продажа игрока позволит компенсировать финансовые потери от отсутствия участия в еврокубках.

К услугам футболиста проявляют интерес «Бавария» и клубы АПЛ.

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Все комментарии
Andriv
Andriv
сегодня в 03:09
А он и до конца не раскрылся как супер игрок, пока рано уходить из клуба.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:26, ред.
Ну тут уже почти что одна мачта из воды торчит, предсказуемые новости. Сдаётся мне это далеко не единственный хороший игрок с которым расстанется Боруссия этим летом
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