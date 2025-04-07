Байно-Гиттенс хочет покинуть дортмундскую «Боруссию» этим летом

20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс выразил своё желание покинуть клуб по окончании сезона, уведомив об этом руководство команды. «Шмели» готовы рассмотреть поступающие предложения по трансферу игрока.
Ранее зимой его рыночная стоимость оценивалась в 100 миллионов евро, однако в настоящий момент сумма может быть снижена.
В случае, если клуб не квалифицируется в европейские турниры по итогам сезона, продажа игрока позволит компенсировать финансовые потери от отсутствия участия в еврокубках.
К услугам футболиста проявляют интерес «Бавария» и клубы АПЛ.