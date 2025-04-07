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«Ливерпуль» хочет подписать Исака и Родриго на замену Салаху

вчера, 22:42

В случае ухода вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха из клуба по окончании текущего сезона, «красные» готовы инвестировать в приобретение двух высокооплачиваемых игроков.

Срок действия контракта египетского футболиста истекает в июле. Несмотря на переговоры с игроком, гарантии продления сотрудничества пока не получены.

По информации источника, «Ливерпуль» планирует подписать Родриго Силву из мадридского «Реала» и Александера Исака из «Ньюкасла», в случае невозможности достижения соглашения с Салахом.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:29
Два заместо одного? А как это работает? На поле всё равно 11 выходят Салахи это или Исаки
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:37
Родриго Перес не отдаст, Исака возможно, но если тот сам захочет, вон Арсенал на него тоже лыжи навострил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:12
а если Салах не уйдет, тогда никаких Родриго?
надо игроков в атаку покупать на уровне Мане и Фирмино.
Нуньес и Диас, как ни крути, а не дотягивают до их уровня.
вот и Салах сдыхает уже которую весну, ставя голевые рекорды
в первые двадцать туров.
в последний месяц креатива впереди ноль, Салах испарился, защита привоз на привозе, просто отвратная игра Ливерпуля.
а боссы готовы покупать Родриго только если Салах уйдет.
когда будут топ-усиления???
shur
shur
вчера в 22:47
...ребят которые сейчас популярны в своих Клубах и у своих товарищей по команде, это вряд ли, в Ливерпуль который не
так и хорош сегодня.....!!!
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