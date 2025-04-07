«Ливерпуль» хочет подписать Исака и Родриго на замену Салаху

В случае ухода вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха из клуба по окончании текущего сезона, «красные» готовы инвестировать в приобретение двух высокооплачиваемых игроков.
Срок действия контракта египетского футболиста истекает в июле. Несмотря на переговоры с игроком, гарантии продления сотрудничества пока не получены.
По информации источника, «Ливерпуль» планирует подписать Родриго Силву из мадридского «Реала» и Александера Исака из «Ньюкасла», в случае невозможности достижения соглашения с Салахом.
надо игроков в атаку покупать на уровне Мане и Фирмино.
Нуньес и Диас, как ни крути, а не дотягивают до их уровня.
вот и Салах сдыхает уже которую весну, ставя голевые рекорды
в первые двадцать туров.
в последний месяц креатива впереди ноль, Салах испарился, защита привоз на привозе, просто отвратная игра Ливерпуля.
а боссы готовы покупать Родриго только если Салах уйдет.
когда будут топ-усиления???
надо игроков в атаку покупать на уровне Мане и Фирмино.
Нуньес и Диас, как ни крути, а не дотягивают до их уровня.
вот и Салах сдыхает уже которую весну, ставя голевые рекорды
в первые двадцать туров.
в последний месяц креатива впереди ноль, Салах испарился, защита привоз на привозе, просто отвратная игра Ливерпуля.
а боссы готовы покупать Родриго только если Салах уйдет.
когда будут топ-усиления???
так и хорош сегодня.....!!!
так и хорош сегодня.....!!!