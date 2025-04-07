«Ливерпуль» хочет подписать Исака и Родриго на замену Салаху

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вчера, 22:42

В случае ухода вингера «Ливерпуля» из клуба по окончании текущего сезона, «красные» готовы инвестировать в приобретение двух высокооплачиваемых игроков.

Срок действия контракта египетского футболиста истекает в июле. Несмотря на переговоры с игроком, гарантии продления сотрудничества пока не получены.

По информации источника, «Ливерпуль» планирует подписать из мадридского «Реала» и из «Ньюкасла», в случае невозможности достижения соглашения с Салахом.