«Интер Майами» может подписать Де Брюйне

1744061758

сегодня, 00:35

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить свою карьеру в американском клубе «Интер Майами».

Недавно игрок объявил о своем уходе из стана «горожан» по окончании текущего сезона.

По информации источника, «Интер Майами» намерен начать переговоры с игроком в июне.

В составе американского клуба уже выступают такие известные футболисты, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.