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«Интер Майами» может подписать Де Брюйне

сегодня, 00:35

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может продолжить свою карьеру в американском клубе «Интер Майами».

Недавно игрок объявил о своем уходе из стана «горожан» по окончании текущего сезона.

По информации источника, «Интер Майами» намерен начать переговоры с игроком в июне.

В составе американского клуба уже выступают такие известные футболисты, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:46
Неплохой клуб пенсионеров собираются...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:32, ред.
думаю, теперь американская лига готовит мегасделку по примеру Месси))
мир замер в ожидании. и думаю, КДБ перейдет в МЛС.
есть отличие от саудовского варианта,
МЛС предлагает европейским звездам:
1. высокий уровень жизни в США
2. возможность подготовки к ЧМ-2026
3. глобальную медийную платформу
4. перспективы посткарьерного развития
у бельгийца большой потенциал. это его харизм, знание английского язык, а репутация делают его идеальным лицом лиги.
давай, кто там, Adidas, Apple и ко, шевелитесь для финансирования сделки))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
В такую банду вполне можно идти .
Обним пенсионером больше ☝️😉
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:39
Думаю в том направлении и отправиться!
Гость
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