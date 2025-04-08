«Интер Майами» может подписать Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может продолжить свою карьеру в американском клубе «Интер Майами».
Недавно игрок объявил о своем уходе из стана «горожан» по окончании текущего сезона.
По информации источника, «Интер Майами» намерен начать переговоры с игроком в июне.
В составе американского клуба уже выступают такие известные футболисты, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
мир замер в ожидании. и думаю, КДБ перейдет в МЛС.
есть отличие от саудовского варианта,
МЛС предлагает европейским звездам:
1. высокий уровень жизни в США
2. возможность подготовки к ЧМ-2026
3. глобальную медийную платформу
4. перспективы посткарьерного развития
у бельгийца большой потенциал. это его харизм, знание английского язык, а репутация делают его идеальным лицом лиги.
давай, кто там, Adidas, Apple и ко, шевелитесь для финансирования сделки))
мир замер в ожидании. и думаю, КДБ перейдет в МЛС.
есть отличие от саудовского варианта,
МЛС предлагает европейским звездам:
1. высокий уровень жизни в США
2. возможность подготовки к ЧМ-2026
3. глобальную медийную платформу
4. перспективы посткарьерного развития
у бельгийца большой потенциал. это его харизм, знание английского язык, а репутация делают его идеальным лицом лиги.
давай, кто там, Adidas, Apple и ко, шевелитесь для финансирования сделки))
Обним пенсионером больше ☝️😉
Обним пенсионером больше ☝️😉