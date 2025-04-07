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Делап стал главным кандидатом МЮ на позицию нападающего

вчера, 21:30

«Манчестер Юнайтед» считает форварда «Ипсвича» Лиама Делапа приоритетным вариантом для усиления линии атаки.

По информации источника, приобретение нового центрального нападающего станет главной задачей клуба в предстоящее трансферное окно.

Стоимость покупки Делапа оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов при условии вылета «Ипсвича» из АПЛ. У «Манчестер Сити», бывшего клуба футболиста, есть опция обратного выкупа за указанную сумму, но её реализация маловероятна.

Тем не менее, «горожане» могут извлечь выгоду из потенциального перехода Делапа, поскольку клуб сохранил право на 20% от суммы будущей продажи игрока. Помимо «Манчестер Юнайтед», в 22-летнем форварде также заинтересован «Челси».

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Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 06:45
Судя по статистике весьма неплохой нападающий при таких скромных в наше время вложениях. Правда ему бы не в МЮ и Челси идти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:41
Молодой,перспективный нападающий.
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