Дмитрий Кузнецов мог возглавить «Текстильщик» зимой

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вчера, 19:00

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS мог возглавить «Текстильщик», выступающий в группе «Серебро» Второй лиги.

Руководство ивановского клуба в зимний период предлагало российскому специалисту занять пост главного тренера и сменить .

При выборе кандидата руководство клуба ориентировалось на громкое имя и богатый опыт работы в профессиональном футболе. После переговоров Дмитрий Кузнецов отклонил это предложение.

Тем не менее существует вероятность, что Дмитрий Кириченко покинет «Текстильщик» по завершении сезона.

Ивановский клуб сталкивается с финансовыми трудностями, что привело к невозможности проведения сборов в Турции и задержкам выплат зарплаты футболистам.