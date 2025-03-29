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Дмитрий Кузнецов мог возглавить «Текстильщик» зимой

вчера, 19:00

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов мог возглавить «Текстильщик», выступающий в группе «Серебро» Второй лиги.

Руководство ивановского клуба в зимний период предлагало российскому специалисту занять пост главного тренера и сменить Дмитрия Кириченко.

При выборе кандидата руководство клуба ориентировалось на громкое имя и богатый опыт работы в профессиональном футболе. После переговоров Дмитрий Кузнецов отклонил это предложение.

Тем не менее существует вероятность, что Дмитрий Кириченко покинет «Текстильщик» по завершении сезона.

Ивановский клуб сталкивается с финансовыми трудностями, что привело к невозможности проведения сборов в Турции и задержкам выплат зарплаты футболистам.

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Все комментарии
cwn2836erzx3
cwn2836erzx3
вчера в 20:10
Лучше быть экспертом на ТВ в Москве, чем в Иваново не понятно кем.
протон
протон
вчера в 19:04
Кузнецов комфортно в Москве живет, зачем ему Иваново без перспективы РПЛ, наверняка и по зарплате предложение не сильно больше медиалиги.
Гость
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