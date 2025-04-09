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Стало известно имя основного кандидата на пост тренера сборной Бразилии

вчера, 09:33

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш близок к назначению на пост наставника сборной Бразилии. Бразильская конфедерация футбола (CBF) готова заплатить около 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта португальского специалиста с клубом из Эр-Рияда. CBF надеется, что он возглавит команду уже в мае. Ожидается, что Жезуш подпишет контракт со сборной Бразилии до конца чемпионата мира 2026 года и будет получать на 80 % меньше того, что он зарабатывает в саудовском футболе, где зарплата зачастую совершенно не соответствует международным стандартам. Но у него будут высокие бонусы.

Напомним, Жезуш возглавил «Аль-Хиляь» в июле 2023 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Под руководством 70-летнего специалиста «Аль-Хиляль» выиграл Кубок (2023/2024), Суперкубок (2023/2024, 2024/2025) и Чемпионат (2023/2024) Саудовской Аравии.

В конце марта с поста главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:28
Бразильцам нужен тренер как Аллегри, который даст свободу в атаке и психологически поддержит команду. Не нужно вторить бред про его оборонительность, он в свой первый приход в Юве доказал ошибочность данного тезиса. Человек отталкивается от состава, поэтому с нынешними яркими исполнителями в атаке там нужна собранность в обороне и свобода в атаке вкупе с психологической стабильностью.
112910415
112910415
вчера в 11:53
по прочтении заголовка сразу думается про другого кандидата ... )
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:39
Жезуш неплохой тренер, правда все его успехи были в не самой сильной португальской Примейре. Другое дело, что вроде у него с Неймаром были какие-то разногласия в Аль-Хиляле
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:19
Бразильцев никакой тренер, кроме Гвардиолы и Моуриньо, не исправит. Только они могут построить их по линеечке и заставить слушаться.
kzwavrct7nrr
kzwavrct7nrr
вчера в 11:04
В Саудовской Аравии он уже расслабился, зачем ему в сборной напрягаться?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:22
Гениально! Взять тренера из верблюд-лиги. Лучше вообще не ехать на ЧМ, чем опозориться с таким тренером и нулевыми Винисиусом и Родриго.
Deemon37
Deemon37
вчера в 10:07
Есть два офигенных кандидата сережа симак знает всех бразил, и валера карпин кю
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:58
Я даже был уверен, что увижу имя Анчелотти, прочитав заголовок статьи. А тут на тебе...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:53
Да каждый из нас за счастье посчитает поменять работу с уменьшением зарплаты в четыре раза. Ведь на новом месте оборудование более технологичное и автомат с кофе на входе стоит.
П. С. Больше поверю в Неймара как следующего тренера бразильцев, чем в то, что кто-то способен лишить себя вилл и лимузинов за возможность потренировать капризного Винисиуса.
shur
shur
вчера в 09:48
...Я после вчерашнего,грешным делом подумал Анчелотти.....!!!!!!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:47
Надо ли это деду? Брали бы лучше Моура, он уже устал там турок 88ить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:44, ред.
"...будет получать на 80% меньше"
А "бабушка" Жоржика об этом знает?)
Нет?)
Если - "Да", его ожидает у входной двери чУмадан, с кармашками для бразильских бонусов....))
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 09:43
"Бэтмен" не одобрит.. 🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
"и будет получать на 80 % меньше того, что он зарабатывает в саудовском футболе, где зарплата зачастую совершенно не соответствует международным стандартам"
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Да в саудитии деньги вообще не считают
Гость
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