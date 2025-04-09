Стало известно имя основного кандидата на пост тренера сборной Бразилии

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вчера, 09:33

Главный тренер «Аль-Хиляля» близок к назначению на пост наставника сборной Бразилии. Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) готова заплатить около 2,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта португальского специалиста с клубом из Эр-Рияда. CBF надеется, что он возглавит команду уже в мае. Ожидается, что Жезуш подпишет контракт со сборной Бразилии до конца чемпионата мира 2026 года и будет получать на 80 % меньше того, что он зарабатывает в саудовском футболе, где зарплата зачастую совершенно не соответствует международным стандартам. Но у него будут высокие бонусы.

Напомним, Жезуш возглавил «Аль-Хиляь» в июле 2023 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. Под руководством 70-летнего специалиста «Аль-Хиляль» выиграл Кубок (2023/2024), Суперкубок (2023/2024, 2024/2025) и Чемпионат (2023/2024) Саудовской Аравии.

В конце марта с поста главного тренера сборной Бразилии был уволен Доривал Жуниор.