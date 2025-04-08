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Анчелотти могут уволить, если «Реал» останется без трофеев в этом сезоне

вчера, 08:35

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть команду летом текущего года.

Несмотря на действующий контракт со «сливочными» до лета 2026 года, сотрудничество сторон может быть прекращено в случае неудачного выступления команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По данным источника, в случае поражения от английской команды Анчелотти возглавит сборную Бразилии. В свою очередь, «Реал» с высокой вероятностью будет тренировать рулевой «Байера» Хаби Алонсо. Однако при этом Анчелотти останется на посту главного тренера «Реала» на предстоящем клубном чемпионате мира, после чего покинет команду.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:08
Канеш не топ - всего лишь прийти в никому не нужный клуб и сделвть его чемпионом германии плюс в финал уефа вывести. Чисто школьник
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:52
)) Топчик, топчик..., но не тоП.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:23
Алонсо топчик
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:29
...яволь!
RM_35
RM_35
вчера в 20:24
да все будет ок!!! не понимаю, зачем обвинять тренера, если игроки косячат!!
пройдем арсенал как пить дать!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Согласен. Удо Диркшнайдера не помешало бы! ))
Accept рулит!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:30
Не по Сеньке шапка.... даже для того, чтоб просто дуть и поджигать.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:26
Зато тренить топовых профи приятнее, чем крепких середняков байера. Плюс, ифраструктура реала, его физические тренировки с экс-физруком юве, бюджет - все это также может выручать. Анчи практически провел смену состава. Тачто алонсо останется только дуть да поджигать
Capral
Capral
вчера в 19:11
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 17:34
    Санёк, Дружище, я всем сердцем за вас и переживаю вместе с вами!!!!!!!
    Но я верю, что всё устроится, и мы обязательно еще воскликнем- Да здравствует Король!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Сегодня не получится посмотреть Реал, хочу посмотреть Баварию. Но сегодня в Лондоне- я нейтральный болельщик, потому что у меня Друзья по обе стороны баррикад...
    shur
    shur ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 16:26
    ...пока Народный артист, не буду называть фамилию, мотал срок,
    у него контрактов поприбавилось и пару квартир по наследству приклеилось! К чему Я, гениальный чел - Он везде себя проявит!
    Да и УДО в хату, кстати!!!
    shur
    shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 16:20
    ...и это правда!!!!!!!!!!!!!!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:18
    "...Что касается Анчелотти, то да, нехватка тренерских идей очевидна, но даже при всём этом, такой футбол больше подходит игрокам Реала, чем футбол Алонсо." Как мудро сказано, Минхерц!!!
    Нехватка идей не в прямом смысле , а в переносном , Карло на поле боя один, а против него лучшие мозги Испании и Европы, у каждого своя правда,свои закидоны,свои правила и против всего
    этого надо играть по разному,в большей степени специалисту это
    удаётся! Спасибо Витя за твою правду!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:59
    Есть стойкое ощущение, что дедушка Перес записал, на виниле, свою пламенную речь шантажа-предупреждения и ставит её на свой старый патефон)) перед каждой ответственной игрой папы Карла и его питомцев.
    Сменил бы...)
    альсато
    альсато
    вчера в 13:48
    Если я с кем то (на заводе) прекращаю трудовые отношения, то это не значит, что я хочу себе или уже бывшему сотрудником сделать плохо!...мне нужен результат!..Сейчас и сегодня!...а завтра-будем решать!
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 13:24
    Анчелоти хороший тренер он без работы не останется а вот Реалу трудно найти тренера который поставить игру Реала . Даже Зидан вернувшийся не мог сделать из Реала хорошую команду
    112910415
    112910415
    вчера в 11:21
    перемены нужны, конечно !
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:20, ред.
    Кто его уволит ? Перес ? А кого поставит ? Посмотрите на Аморима в МЮ, который боится своего кресла в технической зоне, как огня, потому как большое оно для него! И это в МЮ...! А здесь Р Е А Л!
    Какой может быть Алонсо ? Даже в теории - это тренер-карлик для гегемона клубного футбола. Только за один коммерческий вояж в Штаты у тренера средней руки в Реале голова кругом идти будет..., не говоря уже о регулярном сезоне, где каждая (!!!) потеря очков сопряжена с ушатом помоев от прессы, конкурентов и работодателя.
    Capral
    Capral ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 10:59, ред.
    Приветствую, Виталя!!!
    У тебя сложилось не совсем правильное мнение о моем отношении к Алонсо. Я всегда с недоверием и опаской отношусь к тренерам, у которых только один план на игру, и которые играют в силовой футбол. Алонсо один из них. Почему я не вижу его в Реале, я уже неоднократно объяснял: никто из игроков Реала не будет работать на поле, а футбол Алонсо- это прежде всего изнурительный и прессингующий футбол, другого у него нет... Кроме всего, Алонсо абсолютно не умеет читать соперника, что и показали игры с Аталантой, Ливерпулем и даже с сырой Баварией под руководством начинающего тренера Компани. Алонсо проповедует очень простой и предсказуемый футбол, футбол не соответствующий принципам Реала. Его футбол больше подходит историческому и традиционному немецкому футболу Баварии. Алонсо до предела упростит игру Реала, но даст ли он нужный результат- большой вопрос...

    Что касается Анчелотти, то да, нехватка тренерских идей очевидна, но даже при всём этом, такой футбол больше подходит игрокам Реала, чем футбол Алонсо.
    Алонсо- мальчишка, и по возрасту и по тренерской мысли. Не знаю, что, он может дать Реалу... Попробовать конечно можно, но, что из это получится не знаю. На мой взгляд, лучшей кандидатуры, чем Зидан, для Реала нет.
    Ну вот, как-то так, на мой субъективный взгляд.)))
    И всё-таки, я верю в Реал, верю в Карла Великого!!!!!!!
    Верю в его Опыт, в его Талант!!!!!!! Удачи Реалу!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪
    Incredulous
    Incredulous ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:04
    Привет, Витя!!
    С такой игрой, а точнее её отсутствием, думаю трофеи в этом сезоне если и будут, в чём я очень сомневаюсь, то будут они больше вопреки, чем благодаря. Анчелотти менять в игре уже ничего не будет, возраст не тот у почтенного папы Карло, да и видно, что устал он очень. Стал много нервничать, стал вспыльчивым, хотя раньше это был эталон спокойствия и хладнокровия. У Реала сейчас прекрасный состав, и клубу нужен свежий взгляд на игру, новый всплеск, как эмоциональный так и игровой, новое видение игры. И Анчи этого уже дать не сможет. Зная как ты относишься к Алонсо, я всё же хотел бы его увидеть у руля Реала. Да, может он ещё не так опытен, не тренировал таких футбольных гигантов как Реал, не работал с такими звёздными футболистами, но он молод, амбициозен и исповедует быстрый, техничный и атакующий футбол. И, как по мне, он при всей своей неопытности, именно сейчас может дать больше Реалу как тренер чем уставший папа Карло.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:44
    Это проблемы сугубо Реала...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 09:40
    Ой, ну это не единственная причина уволить Анчелотти, например из тюрьмы будет не очень удобно тренировать команду)
    sihafazatron
    sihafazatron ответ матос (раскрыть)
    вчера в 09:15
    Видимо, чтоб не забывали))
    Capral
    Capral
    вчера в 08:44
    Уже писали. Думаю без трофеев не останется... Но что-то конечно менять в игре надо.
    матос
    матос
    вчера в 08:36
    Эта новость уже не впервые тут , дублируете что ли???
    Гость
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