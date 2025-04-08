Анчелотти могут уволить, если «Реал» останется без трофеев в этом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть команду летом текущего года.
Несмотря на действующий контракт со «сливочными» до лета 2026 года, сотрудничество сторон может быть прекращено в случае неудачного выступления команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
По данным источника, в случае поражения от английской команды Анчелотти возглавит сборную Бразилии. В свою очередь, «Реал» с высокой вероятностью будет тренировать рулевой «Байера» Хаби Алонсо. Однако при этом Анчелотти останется на посту главного тренера «Реала» на предстоящем клубном чемпионате мира, после чего покинет команду.
С такой игрой, а точнее её отсутствием, думаю трофеи в этом сезоне если и будут, в чём я очень сомневаюсь, то будут они больше вопреки, чем благодаря. Анчелотти менять в игре уже ничего не будет, возраст не тот у почтенного папы Карло, да и видно, что устал он очень. Стал много нервничать, стал вспыльчивым, хотя раньше это был эталон спокойствия и хладнокровия. У Реала сейчас прекрасный состав, и клубу нужен свежий взгляд на игру, новый всплеск, как эмоциональный так и игровой, новое видение игры. И Анчи этого уже дать не сможет. Зная как ты относишься к Алонсо, я всё же хотел бы его увидеть у руля Реала. Да, может он ещё не так опытен, не тренировал таких футбольных гигантов как Реал, не работал с такими звёздными футболистами, но он молод, амбициозен и исповедует быстрый, техничный и атакующий футбол. И, как по мне, он при всей своей неопытности, именно сейчас может дать больше Реалу как тренер чем уставший папа Карло.
С такой игрой, а точнее её отсутствием, думаю трофеи в этом сезоне если и будут, в чём я очень сомневаюсь, то будут они больше вопреки, чем благодаря. Анчелотти менять в игре уже ничего не будет, возраст не тот у почтенного папы Карло, да и видно, что устал он очень. Стал много нервничать, стал вспыльчивым, хотя раньше это был эталон спокойствия и хладнокровия. У Реала сейчас прекрасный состав, и клубу нужен свежий взгляд на игру, новый всплеск, как эмоциональный так и игровой, новое видение игры. И Анчи этого уже дать не сможет. Зная как ты относишься к Алонсо, я всё же хотел бы его увидеть у руля Реала. Да, может он ещё не так опытен, не тренировал таких футбольных гигантов как Реал, не работал с такими звёздными футболистами, но он молод, амбициозен и исповедует быстрый, техничный и атакующий футбол. И, как по мне, он при всей своей неопытности, именно сейчас может дать больше Реалу как тренер чем уставший папа Карло.
Какой может быть Алонсо ? Даже в теории - это тренер-карлик для гегемона клубного футбола. Только за один коммерческий вояж в Штаты у тренера средней руки в Реале голова кругом идти будет..., не говоря уже о регулярном сезоне, где каждая (!!!) потеря очков сопряжена с ушатом помоев от прессы, конкурентов и работодателя.
Какой может быть Алонсо ? Даже в теории - это тренер-карлик для гегемона клубного футбола. Только за один коммерческий вояж в Штаты у тренера средней руки в Реале голова кругом идти будет..., не говоря уже о регулярном сезоне, где каждая (!!!) потеря очков сопряжена с ушатом помоев от прессы, конкурентов и работодателя.