Анчелотти могут уволить, если «Реал» останется без трофеев в этом сезоне

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вчера, 08:35

Главный тренер мадридского «Реала» может покинуть команду летом текущего года.

Несмотря на действующий контракт со «сливочными» до лета 2026 года, сотрудничество сторон может быть прекращено в случае неудачного выступления команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По данным источника, в случае поражения от английской команды Анчелотти возглавит сборную Бразилии. В свою очередь, «Реал» с высокой вероятностью будет тренировать рулевой «Байера» . Однако при этом Анчелотти останется на посту главного тренера «Реала» на предстоящем клубном чемпионате мира, после чего покинет команду.