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Моуриньо — в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии

вчера, 09:57

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола рассматривает 4 кандидата на должность главного тренера сборной страны.

Речь идёт об Абеле Феррейре, Карло Анчелотти, Жорже Жезуше и Жозе Моуриньо. Они являются предпочтительными вариантами.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:05
Стиль Brazil не подходит под стиль Моуриньо...
4RT
4RT
вчера в 14:02
Вон Санёк Мостовой без дела мается, он живо вам поставит атакующий футбол. Форвард был, что надо!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:33
И не говорите, Дружище, как это пережить, ума не приложу...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:28, ред.
Товарища... Ах какого человека упускают))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:26
Да да, именно так и не иначе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А мне было бы интересно посмотреть на него в качестве тренера сб.Бразилии... А то, как-то скучно стало жить- всё кабинет, кабинет...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:22
Под лозунгом: "Дошёл со сб. России до 1/4 финала. ..со сб. Бразилии выиграю ЧМ") ....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:18
Нормально, этот- всегда готов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:16
))...
Capral
Capral
вчера в 10:55, ред.
Уже лучше Бердыева пригласили бы...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
62yv232n2dtk
62yv232n2dtk
вчера в 10:36
Жозе научит бразильцев автобус ставить
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:35, ред.
Моуриньо только с Неймаром, что было кого дёргать за нос с падениями. Главное если будем с Бразилией играть Дзюбу не брать, а то он не сможет устоять перед человеком любящим дёргать других людей за части тела
Vilar
Vilar
вчера в 10:25
Перебирают, перебирают, так и до Мостового дойдут.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:11
Тренеры других сборных берегём носы
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:06
Мало бразильцам своих проблем, они решили еще себе сами создать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:00
Ставить бразилам оборонительный футбол- это убийство вообще....
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