Моуриньо — в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола рассматривает 4 кандидата на должность главного тренера сборной страны.
Речь идёт об Абеле Феррейре, Карло Анчелотти, Жорже Жезуше и Жозе Моуриньо. Они являются предпочтительными вариантами.
По информации источника, Бразильская конфедерация футбола рассматривает 4 кандидата на должность главного тренера сборной страны.
Речь идёт об Абеле Феррейре, Карло Анчелотти, Жорже Жезуше и Жозе Моуриньо. Они являются предпочтительными вариантами.
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А мне было бы интересно посмотреть на него в качестве тренера сб.Бразилии... А то, как-то скучно стало жить- всё кабинет, кабинет...
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А мне было бы интересно посмотреть на него в качестве тренера сб.Бразилии... А то, как-то скучно стало жить- всё кабинет, кабинет...
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