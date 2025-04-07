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«Сампдория» хочет назначить Манчини в качестве главного тренера

вчера, 20:58

«Сампдория» обратилась к бывшему тренеру сборной Италии, «Интера», «Манчестер Сити» и «Зенита» Роберто Манчини с предложением возглавить клуб. На данный момент специалист рассматривает это предложение.

Президент клуба Маттео Манфреди ожидает окончательного ответа от Манчини в течение сегодняшнего дня. В случае положительного решения, он немедленно покинет Мюнхен для начала работы с бывшей командой.

Напомним, что Роберто Манчини выступал за «Сампдорию» с 1982 по 1997 год. В настоящее время клуб находится в зоне вылета из Серии Б и не одержал ни одной победы в последних семи матчах.

Ранее стало известно, что «Сампдория» уволила Леонардо Семпличи с поста главного тренера.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:16
у них большие финансовые поблемы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
не думаю. что при Манчини дела Сампдория станут лучше.
радует желание клуба вернуть себе былую славу.))))) сложная задача.
прямо сейчас Самп на 18 месте, проверил как дела в Серии В.
Манчини не чужой человек Сампдории.
помню, как он и Виалли брали скудетто, Кубок Кубков, и даже играли
в финале ЛЧ 1992 против Барсы!!!
но при нынешнем руководстве и финансовых возможностях клуба , очень сильно сомневаюсь, что это возможно.
жаль что клуб в такой состоянии.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
Роберто много лет выступал за Сампдорию может и согласится.
протон
протон
вчера в 21:02
Нереально. Манчини неплохой тренер, но совершенно не годящийся в качестве "аврального спасателя". Вот перед началом сезона можно было бы, при условии, что ему купят тех игроков, которых он попросит.
Гость
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