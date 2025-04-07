«Сампдория» хочет назначить Манчини в качестве главного тренера

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вчера, 20:58

«Сампдория» обратилась к бывшему тренеру сборной Италии, «Интера», «Манчестер Сити» и «Зенита» с предложением возглавить клуб. На данный момент специалист рассматривает это предложение.

Президент клуба Маттео Манфреди ожидает окончательного ответа от Манчини в течение сегодняшнего дня. В случае положительного решения, он немедленно покинет Мюнхен для начала работы с бывшей командой.

Напомним, что Роберто Манчини выступал за «Сампдорию» с 1982 по 1997 год. В настоящее время клуб находится в зоне вылета из Серии Б и не одержал ни одной победы в последних семи матчах.

Ранее стало известно, что «Сампдория» уволила с поста главного тренера.