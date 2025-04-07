«Сампдория» хочет назначить Манчини в качестве главного тренера

«Сампдория» обратилась к бывшему тренеру сборной Италии, «Интера», «Манчестер Сити» и «Зенита» Роберто Манчини с предложением возглавить клуб. На данный момент специалист рассматривает это предложение.
Президент клуба Маттео Манфреди ожидает окончательного ответа от Манчини в течение сегодняшнего дня. В случае положительного решения, он немедленно покинет Мюнхен для начала работы с бывшей командой.
Напомним, что Роберто Манчини выступал за «Сампдорию» с 1982 по 1997 год. В настоящее время клуб находится в зоне вылета из Серии Б и не одержал ни одной победы в последних семи матчах.
Ранее стало известно, что «Сампдория» уволила Леонардо Семпличи с поста главного тренера.
радует желание клуба вернуть себе былую славу.))))) сложная задача.
прямо сейчас Самп на 18 месте, проверил как дела в Серии В.
Манчини не чужой человек Сампдории.
помню, как он и Виалли брали скудетто, Кубок Кубков, и даже играли
в финале ЛЧ 1992 против Барсы!!!
но при нынешнем руководстве и финансовых возможностях клуба , очень сильно сомневаюсь, что это возможно.
жаль что клуб в такой состоянии.
радует желание клуба вернуть себе былую славу.))))) сложная задача.
прямо сейчас Самп на 18 месте, проверил как дела в Серии В.
Манчини не чужой человек Сампдории.
помню, как он и Виалли брали скудетто, Кубок Кубков, и даже играли
в финале ЛЧ 1992 против Барсы!!!
но при нынешнем руководстве и финансовых возможностях клуба , очень сильно сомневаюсь, что это возможно.
жаль что клуб в такой состоянии.