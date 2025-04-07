Лэмпард может возглавить «Саутгемптон»

Руководство «Саутгемптона», недавно покинувшего АПЛ, высоко оценивает профессиональную деятельность тренера команды «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда. В настоящий момент английский специалист полностью сфокусирован на задаче выхода своей команды в плей-офф Чемпионшипа.
Среди других претендентов на вакантную должность главного тренера числятся Дэнни Роул из «Шеффилд Уэнсдей», Лиам Росеньор из «Страсбура» и Дэвид Вагнер.
Ранее руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с Иваном Юричем.
может, амбиции боссов Саутгемптона, или деньги заставят Фрэнка оставит Ковентри. вот Лиэм Росеньор вряд ли оставит Страсбура.
его команда борется за топ-4, возможная Лига чемпионов против Чемпионшип? ))
при том есть все шансы, что в ближайшие годы Страсбур будет постоянно бороться за место в еврокубках.
за ним стоят Боули и Челси.
но в отличии от Челси, французы играют красиво, ярко и сильно
может, амбиции боссов Саутгемптона, или деньги заставят Фрэнка оставит Ковентри. вот Лиэм Росеньор вряд ли оставит Страсбура.
его команда борется за топ-4, возможная Лига чемпионов против Чемпионшип? ))
при том есть все шансы, что в ближайшие годы Страсбур будет постоянно бороться за место в еврокубках.
за ним стоят Боули и Челси.
но в отличии от Челси, французы играют красиво, ярко и сильно