Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Лэмпард может возглавить «Саутгемптон»

вчера, 17:27

Руководство «Саутгемптона», недавно покинувшего АПЛ, высоко оценивает профессиональную деятельность тренера команды «Ковентри» Фрэнка Лэмпарда. В настоящий момент английский специалист полностью сфокусирован на задаче выхода своей команды в плей-офф Чемпионшипа.

Среди других претендентов на вакантную должность главного тренера числятся Дэнни Роул из «Шеффилд Уэнсдей», Лиам Росеньор из «Страсбура» и Дэвид Вагнер.

Ранее руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с Иваном Юричем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«РБ Лейпциг» проявляет интерес к тренеру «Брайтона»
05 апреля
СлухиМоуриньо — в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
05 апреля
СлухиМанчини хотел бы возглавить сборную Бразилии
04 апреля
Де Дзерби высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны «Милана»
04 апреля
СлухиХаби Алонсо готов возглавить «Реал» сейчас либо в ближайшем будущем
04 апреля
СлухиПеллегрини может возглавить сборную Бразилии
03 апреля
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:10
Лэмпард хорош с Ковентри, команда имеет шанс выйти в АПЛ.
может, амбиции боссов Саутгемптона, или деньги заставят Фрэнка оставит Ковентри. вот Лиэм Росеньор вряд ли оставит Страсбура.
его команда борется за топ-4, возможная Лига чемпионов против Чемпионшип? ))
при том есть все шансы, что в ближайшие годы Страсбур будет постоянно бороться за место в еврокубках.
за ним стоят Боули и Челси.
но в отличии от Челси, французы играют красиво, ярко и сильно
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:33
Весьма сомнительный кандидат,
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 