Лэмпард может возглавить «Саутгемптон»

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вчера, 17:27

Руководство «Саутгемптона», недавно покинувшего АПЛ , высоко оценивает профессиональную деятельность тренера команды «Ковентри» . В настоящий момент английский специалист полностью сфокусирован на задаче выхода своей команды в плей-офф Чемпионшипа.

Среди других претендентов на вакантную должность главного тренера числятся из «Шеффилд Уэнсдей», из «Страсбура» и .

Ранее руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с Иваном Юричем.