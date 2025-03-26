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В Ставрополе возбудили дело после госпитализации 8 детей

вчера, 18:21

26 марта на открытии детского футбольного турнира в Ставрополе 8 подросткам 12-13 лет, прибывшим на соревнования из Воронежа, стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Детей доставили в инфекционную больницу, где их осмотрели медицинские работники. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего в Ставропольском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователь провёл осмотр места происшествия, был назначен комплекс экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:24
Просрочкой откормили небось
jektayu85xp7
jektayu85xp7
вчера в 18:22
Только здоровья и скорейшей поправки пацанам!
Гость
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