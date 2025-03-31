В матче Кубка Перу рефери вырубил сотрудника одной из команд ударом ноги

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вчера, 19:21

Во время матча Кубка Перу между командами «Спорт Уакилья» и «Магдалена СЕДЕК» главный арбитр Луис Алегре был вынужден применить физическую силу в отношении представителя тренерского штаба гостей.

Произошедшее случилось на 82-й минуте игры, после того как судья удалил с поля одного из игроков команды «Магдалена СЕДЕК».

В ответ на это член тренерского штаба гостей бросился на поле с бутылкой в руке, демонстрируя явное намерение нападения. Арбитр, защищая себя, применил удар в стиле карате, что привело к потере сознания у нападавшего.

В связи с инцидентом матч был остановлен после вмешательства полиции.