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В матче Кубка Перу рефери вырубил сотрудника одной из команд ударом ноги

вчера, 19:21

Во время матча Кубка Перу между командами «Спорт Уакилья» и «Магдалена СЕДЕК» главный арбитр Луис Алегре был вынужден применить физическую силу в отношении представителя тренерского штаба гостей.

Произошедшее случилось на 82-й минуте игры, после того как судья удалил с поля одного из игроков команды «Магдалена СЕДЕК».

В ответ на это член тренерского штаба гостей бросился на поле с бутылкой в руке, демонстрируя явное намерение нападения. Арбитр, защищая себя, применил удар в стиле карате, что привело к потере сознания у нападавшего.

В связи с инцидентом матч был остановлен после вмешательства полиции.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:42
Бардак, одним словом.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:42, ред.
Тот же сразу встал, как будто и не было удара шипами)) футболистам стоит поучиться стойкости
Atleti
Atleti
вчера в 19:57
Это у них каждый матч так?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:46, ред.
Триллер - дожить до финального свистка...)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:37, ред.
С криком "кия" и ударом ноги...
Комментатор: Транкилло мучачо))...
Capral
Capral
вчера в 19:32
Одно слово- индейцы...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:26, ред.
Какой же скучный и беспонтовый вообще в Европе футбол, надо ехать жить в Перу. Это просто новость года сразу. Как у нас во дворе прям было
Гость
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