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Вратарь «Пари НН» получил двухматчевую дисквалификацию в РПЛ

вчера, 16:23
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику о дисквалификации вратаря «Пари НН» Никиты Медведева на два матча РПЛ по итогам встречи с «Оренбургом» (1:2).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Как говорится в протоколе матча на официальном сайте Премьер-Лиги, после поединка, со слов резервного судьи, голкипер, уходя с футбольного поля, за его пределами выбил мяч на трибуны и выражался нецензурной бранью в адрес судейской бригады, а затем в подтрибунном помещении ногой ударил дверь.

Пригласили резервного судью и первого помощника арбитра, принял участие в заседании и сам Медведев и спортивный директор «Пари НН». Футболист не был удалён за высказывания, но в рапорте и протоколе указано, что Медведев нецензурно выражался в адрес судейской бригады. Также в рапорте было указано, что футболист ударил дверь и сломал её. В распоряжении было три видео с матча, мы установили, что он также бросил в сторону мусорный ящик. Это неспортивное поведение.

Медведев принёс извинения за своё поведение. Решение — дисквалификация Медведева за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча на две игры и за неспортивное поведение штраф 60 тысяч рублей.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:15
Всю месячную зарплату отжали у человека изверги
112910415
112910415
вчера в 17:42
продемонстрирована неотвратимость наказания )
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:30
НиНо деградирует с головы, и заканчивая хвостом... нужно очищение пердивом...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:25, ред.
Выплеск эмоций стоил Никитосу 2х матчевой дисквалификации и 60 штук...)
Гость
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