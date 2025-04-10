Вратарь «Пари НН» получил двухматчевую дисквалификацию в РПЛ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику о дисквалификации вратаря «Пари НН» на два матча РПЛ по итогам встречи с «Оренбургом» (1:2).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с . Как говорится в протоколе матча на официальном сайте Премьер-Лиги, после поединка, со слов резервного судьи, голкипер, уходя с футбольного поля, за его пределами выбил мяч на трибуны и выражался нецензурной бранью в адрес судейской бригады, а затем в подтрибунном помещении ногой ударил дверь.

Пригласили резервного судью и первого помощника арбитра, принял участие в заседании и сам Медведев и спортивный директор «Пари НН». Футболист не был удалён за высказывания, но в рапорте и протоколе указано, что Медведев нецензурно выражался в адрес судейской бригады. Также в рапорте было указано, что футболист ударил дверь и сломал её. В распоряжении было три видео с матча, мы установили, что он также бросил в сторону мусорный ящик. Это неспортивное поведение.

Медведев принёс извинения за своё поведение. Решение — дисквалификация Медведева за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча на две игры и за неспортивное поведение штраф 60 тысяч рублей.