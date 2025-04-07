КДК РФС рассмотрит удаление Сутормина в матче «Ростова» и «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление защитника «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Футболист получил красную карточку в добавленное к первому тайму время.
По этому матчу мы рассмотрим удаление футболиста «Ростова» Сутормина за серьёзное нарушение правил с учётом травматического случая, который был зафиксирован в протоколе матча. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем с выходом на поле.