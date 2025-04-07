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КДК РФС рассмотрит удаление Сутормина в матче «Ростова» и «Спартака»

вчера, 17:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление защитника «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом источнику сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Футболист получил красную карточку в добавленное к первому тайму время.

По этому матчу мы рассмотрим удаление футболиста «Ростова» Сутормина за серьёзное нарушение правил с учётом травматического случая, который был зафиксирован в протоколе матча. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем с выходом на поле.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 21:01
Речь будет идти только о том, на сколько матчей дисквалифицировать футболиста. С нарушением всё понятно.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 19:37
Да что там рассматривать. Нарушение было очень грубым. Могло привести к тяжёлым последствиям.
antant1
antant1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:05
Этого кадра тоже надо было удалять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:29
Пускай рассматривает, новую порцию штрафов понавыписывают...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:52
Ну куда ж без КДК РФС то? Как же мы пожмём руки и признаем результаты матча без их наичестнейшего наиобъективнейшего вердикта. Мы без него глаз не сомкнём ночью пока эти святые беспристрастнейшие замечательнейшие люди не скажут что всё было по честному. Ну рассматривайте коли глаза есть, мы подождём, не спешите главное, не перенапрягайтесь сильно. А до вдруг что, а мы потом без КДК вообще в футбол играть не сможем.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:31
Аналогичное нарушение допустил Комличенко.
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