КДК РФС рассмотрит удаление Сутормина в матче «Ростова» и «Спартака»

1744034942

вчера, 17:09

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит удаление защитника «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом источнику сообщил глава комитета .

Футболист получил красную карточку в добавленное к первому тайму время.