«Химки» собираются закрыть штрафы, вынесенные РФС, в ближайшее время

«Химки» в ближайшее время намерены закрыть все штрафы, которые были вынесены палатой Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров. Об этом источнику сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.
В четверг РФС сообщил, что палата по разрешению споров удовлетворила восемь заявлений в отношении «Химок», в том числе от Сергея Терехова, Петроса Аветисяна и Мохаммада Амира Хамаюни. Клубу были вынесены штрафы.
По большому счёту, ситуация для нас не изменилась. «Химки» признают ответственность по взятым обязательствам и намерены в ближайшее время их закрыть.