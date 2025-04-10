«Химки» собираются закрыть штрафы, вынесенные РФС, в ближайшее время

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вчера, 14:48

«Химки» в ближайшее время намерены закрыть все штрафы, которые были вынесены палатой Российского футбольного союза ( РФС ) по разрешению споров. Об этом источнику сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

В четверг РФС сообщил, что палата по разрешению споров удовлетворила восемь заявлений в отношении «Химок», в том числе от Сергея Терехова, Петроса Аветисяна и Мохаммада Амира Хамаюни. Клубу были вынесены штрафы.