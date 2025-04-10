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«Химки» собираются закрыть штрафы, вынесенные РФС, в ближайшее время

вчера, 14:48

«Химки» в ближайшее время намерены закрыть все штрафы, которые были вынесены палатой Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров. Об этом источнику сообщили в пресс-службе подмосковного клуба.

В четверг РФС сообщил, что палата по разрешению споров удовлетворила восемь заявлений в отношении «Химок», в том числе от Сергея Терехова, Петроса Аветисяна и Мохаммада Амира Хамаюни. Клубу были вынесены штрафы.

По большому счёту, ситуация для нас не изменилась. «Химки» признают ответственность по взятым обязательствам и намерены в ближайшее время их закрыть.

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Химки
Источник: tass.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:54
Ближайшее время, для Химок по отдаче долгов и погашению задолженностей растягивается на неопределённое время...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:00
Ну там наверное не миллиард рублей надо отдать всё таки как Крыльям
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:00
Конечно неприятный , со всех сторон, момент, но оплатить надо.
Гость
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