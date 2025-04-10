«Локомотив» оштрафовали за скандирования болельщиков в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес санкцию в отношении «Локомотива» за скандирования болельщиков по итогам матча 23-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита».
Зачем тогда вводили Fan ID (паспорт болельщика)?
Вообще не понимаю почему наказывают клубы, да они отвечают за организацию, но всегда найдётся один или несколько "индивидуумов", которые напакостят.
Но и клубы тоже "молодцы", им проще платить смешные штрафы, чем бороться с проблемой.
30 тысяч? Да все клубы РПЛ от смеха укатываются, это не проблема, а смех.
А если штрафы увеличить в сто раз и закрывать фанатские сектора на следующий матч, а при повторных инцидентах по нарастающей, может тогда задумаются?
Зачем тогда вводили Fan ID (паспорт болельщика)?
Вообще не понимаю почему наказывают клубы, да они отвечают за организацию, но всегда найдётся один или несколько "индивидуумов", которые напакостят.
Но и клубы тоже "молодцы", им проще платить смешные штрафы, чем бороться с проблемой.
30 тысяч? Да все клубы РПЛ от смеха укатываются, это не проблема, а смех.
А если штрафы увеличить в сто раз и закрывать фанатские сектора на следующий матч, а при повторных инцидентах по нарастающей, может тогда задумаются?