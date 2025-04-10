Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» оштрафовали за скандирования болельщиков в матче с «Зенитом»

вчера, 16:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес санкцию в отношении «Локомотива» за скандирования болельщиков по итогам матча 23-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирования болельщиков в адрес «Зенита».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Химки» собираются закрыть штрафы, вынесенные РФС, в ближайшее время
Вчера, 14:48
ОфициальноСборная Грузии проведёт один домашний матч без зрителей
Вчера, 08:34
КДК РФС рассмотрит поведение вратаря «Пари НН»
07 апреля
КДК РФС рассмотрит удаление Сутормина в матче «Ростова» и «Спартака»
07 апреля
Анчелотти дисквалифицирован на матч против «Алавеса»
05 апреля
Моуриньо дисквалифицирован на три матча
05 апреля
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 04:52
Все!
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:08
А кто должен задуматься? Лично я не понял.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 17:35
Согласен полностью!
Зачем тогда вводили Fan ID (паспорт болельщика)?
Вообще не понимаю почему наказывают клубы, да они отвечают за организацию, но всегда найдётся один или несколько "индивидуумов", которые напакостят.
Но и клубы тоже "молодцы", им проще платить смешные штрафы, чем бороться с проблемой.
30 тысяч? Да все клубы РПЛ от смеха укатываются, это не проблема, а смех.
А если штрафы увеличить в сто раз и закрывать фанатские сектора на следующий матч, а при повторных инцидентах по нарастающей, может тогда задумаются?
Lbvfd
Lbvfd ответ olesk (раскрыть)
вчера в 17:17
А кто и где наказал болельщиков? Наказан клуб, штрафом. А с болельщиков как с гуся вода.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:16
Что конкретно скандировали в адрес Зенита вот где самая игнтрига, которой нет, потому что все эту фразу знают, это мантра последних лет в российском футболе)
olesk
olesk
вчера в 16:51
странно, все болельщики говорят правду и их наказывают...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:41
Скандируют болельщики, а наказывают клуб. Болельщикам наплевать на все штрафы. Скандировали и будут скандировать. Не их же наказывают. А на клуб наплевать, заплатят. Зря что ли болельщики болеют за них.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:19
Ну всё паровозы этого не переживут)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:15
Вроде как паровозики в таких историях ранее не были замечены.... что то не так в вагонах Локо.....
drug01
drug01
вчера в 16:11
А если я дома скандирую и возможно ругаю их за игру...?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:11
Правильно,не надо хулиганить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 