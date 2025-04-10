«Локомотив» оштрафовали за скандирования болельщиков в матче с «Зенитом»

1744290545

вчера, 16:09

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) вынес санкцию в отношении «Локомотива» за скандирования болельщиков по итогам матча 23-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава комитета .