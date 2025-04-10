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Сборная Грузии проведёт один домашний матч без зрителей

вчера, 08:34
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия6 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная Грузии проведёт первый домашний матч сезона Лиги наций 2026/27 при пустых трибунах.

На заседании Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине, состоявшемся в Ньоне 9 апреля, обсуждались инциденты, произошедшие во время и после игры между Грузией и Арменией 23 марта.

Решением УЕФА Федерация футбола Грузии также оштрафована на 40 тысяч евро за выход болельщиков на поле, использование лазерного освещения и пиротехники, а также блокирование выходов.

Решение также предусматривает двухлетний испытательный срок. Если подобные нарушения повторятся в течение двух лет, национальная команда вновь проведёт матч без зрителей.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd ответ He Э Г O И CT (раскрыть)
вчера в 15:18
Грузины скажут, не сомневаюсь.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 15:12
Грузины скажут : Нас рать.. А может и больше.. Пфф.. 🤭
Lbvfd
Lbvfd ответ He Э Г O И CT (раскрыть)
вчера в 13:41
Выход болельщиков и пиротехника, это отдельной строкой, это 40 тыс. А вот блокирование выходов и жестокие потасовки, которые даже внимание Комитета УЕФА привлекли, это матч без зрителей и испытательный срок.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:20
Да, есть такое. В 1977г., после матча Арарат-Динамо Тбилиси случилась потасовка, о которой даже Советский спорт написал, правда вкратце. И в дальнейшем, несколько подобных случаев было. А по поводу выбеганий болельщиков Грузии на поле, тоже было и в том же году, в матче Динамо Тбилиси-Заря. Недовольные решением судьи, болельщики выбежали на поле разобраться с арбитром, но конфликт вовремя погасили.
Lbvfd
Lbvfd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:55
Я часто бывал на Кавказе и это было заметно. Кроме того, что грузины с армянами в вечной вражде, у них ещё и внутренние неприязни, между кланами, до ножей. Особенно в Грузии.
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 09:45
Выход болельщиков на поле?. Их можно простить.. Они до сих пор празднуют деклассирование Португалии и Авейру на ЧЕ.. 🤭😄
sihafazatron
sihafazatron ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 09:40
С чего бы? Не слышал никогда об этом.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 08:57
У грузин с армянами вечная вражда.
Capral
Capral
вчера в 08:45
Мда, а ведь когда-то, ещё в советские времена, в Грузии умели болеть!!! А как болели в Тбилиси!!! А какая воспитанная публика была, как понимали футбол!!!
84twab97m7c9
84twab97m7c9
вчера в 08:38
Там горячие болельщики, это для них большое наказание
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:36
Горячие грузинские парни - наказаны...)
Гость
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