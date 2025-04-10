Сборная Грузии проведёт один домашний матч без зрителей

1744263286

вчера, 08:34

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) сборная Грузии проведёт первый домашний матч сезона Лиги наций 2026/27 при пустых трибунах.

На заседании Комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине, состоявшемся в Ньоне 9 апреля, обсуждались инциденты, произошедшие во время и после игры между Грузией и Арменией 23 марта.

Решением УЕФА Федерация футбола Грузии также оштрафована на 40 тысяч евро за выход болельщиков на поле, использование лазерного освещения и пиротехники, а также блокирование выходов.

Решение также предусматривает двухлетний испытательный срок. Если подобные нарушения повторятся в течение двух лет, национальная команда вновь проведёт матч без зрителей.