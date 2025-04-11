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Принца Уильяма хотят видеть на телевидении в качестве футбольного эксперта

вчера, 14:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

По информации источника, выступление принца Уильяма в среду вечером вызвало ажиотаж на телевидении.

Анализ Уильяма перед матчем его любимой команды «Астон Вилла» в 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ привлёк миллионы просмотров в интернете в течение нескольких часов после публикации на TNT Sports.

Считается, что на телевидении были весьма впечатлены знаниями Уильяма, любителя футбола с детства, включая тактику и план игры ПСЖ во время победы парижан в предыдущем раунде ЛЧ с «Ливерпулем», а также глубоким пониманием стиля управления главного тренера бирмингемского клуба Унаи Эмери.

В связи с этим его хотят заполучить в свои ряды в качестве эксперта BBC, Amazon Prime и Sky Sports.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:21
Действительно)))
xehyhftg92hk
xehyhftg92hk
вчера в 15:40
Точно не хуже будет гоблинов с МутьТВ типа кытмановых и аксеновых
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:32
будет только интересно слушать))
если... разбирается в футболе, но раз принц фанат Астон Виллы, не должно быть проблем....уверен, у принца хорошее образование, значит, грамотная речь и умение выражать мысли помогут ему поддерживать интерес зрителей. народ только привлечет. а вот перегибать с эмоциями не стоит)) как латиноамериканские))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:15
Подумаешь принц, у нас целый царь - эксперт...)
Futurista
Futurista
вчера в 14:46, ред.
Вот это верно...и Гарри пусть с собой прихватит...два эксперта-клоуна в одной студии...
112910415
112910415
вчера в 14:23
... но принц отрекся в пользу Мостового !
Гость
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