Принца Уильяма хотят видеть на телевидении в качестве футбольного эксперта

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вчера, 14:20

По информации источника, выступление принца Уильяма в среду вечером вызвало ажиотаж на телевидении.

Анализ Уильяма перед матчем его любимой команды «Астон Вилла» в 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ привлёк миллионы просмотров в интернете в течение нескольких часов после публикации на TNT Sports.

Считается, что на телевидении были весьма впечатлены знаниями Уильяма, любителя футбола с детства, включая тактику и план игры ПСЖ во время победы парижан в предыдущем раунде ЛЧ с «Ливерпулем», а также глубоким пониманием стиля управления главного тренера бирмингемского клуба Унаи Эмери.

В связи с этим его хотят заполучить в свои ряды в качестве эксперта BBC, Amazon Prime и Sky Sports.