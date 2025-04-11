«Матч ТВ» покажет игру «Зенита» и «Краснодара» с 36 камер

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вчера, 12:51

Для трансляции игры 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» на «Матч ТВ» будет задействовано в общей сложности 36 камер, из которых 22, включая камеру-паук и 4 мини-камеры, установленные в воротах, будут передавать изображение в формате Ultra HD 4K.

Ещё 14 камер будут использоваться для показа приезда команд, раздевалок и флеш-интервью, работы студии «Мяч» и студии на бровке, а также для формирования изображения с дополненной реальностью на предматчевом шоу. Трансляция начнётся в 16:00.

Трансляция в формате 4К стартует в 17:00.