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«Матч ТВ» покажет игру «Зенита» и «Краснодара» с 36 камер

вчера, 12:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 17:00 Не начался

Для трансляции игры 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» на «Матч ТВ» будет задействовано в общей сложности 36 камер, из которых 22, включая камеру-паук и 4 мини-камеры, установленные в воротах, будут передавать изображение в формате Ultra HD 4K.

Ещё 14 камер будут использоваться для показа приезда команд, раздевалок и флеш-интервью, работы студии «Мяч» и студии на бровке, а также для формирования изображения с дополненной реальностью на предматчевом шоу. Трансляция начнётся в 16:00.

Трансляция в формате 4К стартует в 17:00.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:59
99.9 процентов, что выиграет не Зенит..
Lbvfd
Lbvfd ответ 100лет (раскрыть)
вчера в 16:53
Никаких нет. Зенит должен выиграть. А сегодня болеем за Махачкалу.)
100лет
100лет
вчера в 16:45
Зенит выиграет, если нет, то будем болеть за Краснодар, главное, чтобы только не Спартак стал чемпионам РПЛ😎
Futurista
Futurista ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 16:16, ред.
    Lbvfd
    Lbvfd ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Естественно за свои команды. Сегодня я болею за Махачкалу, чтобы притормозить Спартак, не дать ему оторваться от Зенита. А завтра он будет болеть за Зенит, чтобы притормозить Краснодар. Всё в своих интересах, за свои команды.)
    4RT
    4RT
    вчера в 16:09
    Дайте ещё одну Миллеру,пусть бегает оффсайды снимает!
    Futurista
    Futurista ответ Lbvfd (раскрыть)
    вчера в 15:56
    Интересно)...болеть всё же лучше за свои команды)...
    Lbvfd
    Lbvfd ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:51
    Кстати, сегодня я встречаюсь с одним спартаковцем. Мы будем смотреть матч в пабе. Он будет болеть за Спартак, я за Махачкалу. А в воскресенье на стадионе, билеты уже куплены, вместе будем болеть за Зенит.)
    Capral
    Capral
    вчера в 15:50
    Уважаемые Коллеги.
    Вынужден вас оставить на некоторое время)))
    Не скучайте.🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:48
    Вот, он- Истинный Талант Великого Мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
    dj723m7vu595
    dj723m7vu595
    вчера в 15:47
    Надо ещё 37-ю замутить из карцера Крестов
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Ощущение правильное, я тоже от него не в восторге. Пока, не видно основательной игры, не видно тренерской, ярко выраженной идеи. Ну и как я уже говорил, у Спартака проблемы с позиционным футболом, а кроме того, Угальде не выглядит однозначным лидером команды. Спартаку, срочно нужен мощный центр атаки. Во многом, Спартак напоминает Краснодар- две самые играющие команды, самые техничные, но обе исповедуют- стихийный футбол без фундамента.
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:41
    А Вы знаете, Маэстро, это возможно. Краснодар- плюшевая команда, техничная, комбинационная, но абсолютно не умеющая держать удар. Ранний гол Зенита может надломить команду и тогда конец.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:40, ред.
    Я знаете и Станковича не против сменить, но топерь уже наверное после сезона. Станкович мне не нравится детскостью подростковостью своей. Хочется кого то посолиднее поосознаннее в команду, чтобы человек понимал хотя бы что и зачем он делает, какие его действия полезны и как конкретно, а какие и как конкретно вредят. От серба ощущение что он на удачу стреляет постоянно. Вот например в игре с Ростовом он угадал с Абеной, и никто думаю не станет с этим спорить, но прям не покидает ощущение что он именно что "угадал", а не продумал прикинул и решил
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:34
    Я когда писал про смену тренера, почему-то подумал, что Вы болельщик Зенита.))) Пока, к Станковичу это не относится, хотя вопросы по игре имеются....
    Ну а сегодня- только победа!!!!!!!
    Но думаю придется повозиться...
    Futurista
    Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Смело)...
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:31, ред.
    Сегодня есть хорошее предчувствие, надежда, очень хочется чтобы собрались напряглись и по взрослому подошли к таким тяжёлым играм как с Махачкалой и с ЦСКА. Чтобы была у всадника разумная голова под конец сезона. И почему то есть ощущение что у Спартака есть на это ресурс. Именно у Спартака как у команды, не у тренера или его помошников, а вот какой то коллективный разум что вдруг щас включится и сделает всё по уму.
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:29
    Аааааааааа, вот как!!!
    Ну тогда другое дело!!! Рад видеть Вас в новом облике!!!
    Сегодня за Спартак- за Величайший советский Клуб!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:27
    Да это я, теперь вот Бордо в поддержку несправедливо обездоленных) Иногда меняю аватарки чтобы не скучно было)
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:27
    Победа Зенита 3-0
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:26
    Скажите пожалуйста, Вы поменяли аватар, или я Вас с кем-то путаю? Раньше, у Вас был аватар с эмблемой Аякса?
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Вот именно!!!)))
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Благодарю. Рад что вам понравилось. Я бы сказал - злободневный)))
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Очень толковый комментарий, я бы даже сказал- оригинальный!!!
    👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
    Lbvfd
    Lbvfd ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Спартак для нас, болельщиков Зенита, тех с кем я общаюсь, самый важный и принципиальный соперник. К тому же среди знакомых есть болельщики Спартака. Поэтому противостояние Зенита и Спартака для нас очень интересно всегда.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:19
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:18, ред.
      Capral
      Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 15:16
      Не стои так акцентировать на моменте с Мартинсом, тем более, точного подтверждения офсайда нет. А Зенит проиграл по делу и по игре.

      Хотите больших побед- меняйте тренера.
      Futurista
      Futurista ответ Lbvfd (раскрыть)
      вчера в 15:03, ред.
      Правильно)...нужно обыграть Краснодар и дать шанс Спартаку стать чемпионом...
      Насколько я помню для болельщиков Зенита всегда было большим злом чемпионство Спартака чем нечемпионство Зенита)...
      Гость
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