Орлов не знает, продолжит ли он комментировать матчи «Зенита»

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вчера, 22:32

На данный момент неизвестно, будет ли известный российский комментатор продолжать работать на матчах «Зенита» на телеканале «Матч ТВ».

В прошедшем туре он впервые с 2020 года прокомментировал игру петербургской команды. Сам Орлов также не знает, продолжит ли привлекаться к репортажам на «Матче» и подчеркнул, что это была, скорее всего, разовая акция.

Такая возможность появилась благодаря предложению, поступившему комментатору в связи с его 80-летним юбилеем от одного из руководителей «Газпрома». Как известно, телеканал «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-медиа».