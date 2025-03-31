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Орлов не знает, продолжит ли он комментировать матчи «Зенита»

вчера, 22:32

На данный момент неизвестно, будет ли известный российский комментатор Геннадий Орлов продолжать работать на матчах «Зенита» на телеканале «Матч ТВ».

В прошедшем туре он впервые с 2020 года прокомментировал игру петербургской команды. Сам Орлов также не знает, продолжит ли привлекаться к репортажам на «Матче» и подчеркнул, что это была, скорее всего, разовая акция.

Такая возможность появилась благодаря предложению, поступившему комментатору в связи с его 80-летним юбилеем от одного из руководителей «Газпрома». Как известно, телеканал «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-медиа».

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 10:30
Не приведи Господи!
viv
viv
сегодня в 10:02
Весь матч который комментировал Орлов пришлось смотреть с выключенным звуком.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:14
Согласен с вами. Поэтому я звук не выключаю, но особо не прислушиваюсь к тому о чем говорят комментаторы.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:12, ред.
Без комментария тоже невозможно, интершум не отражает событий на поле, нельзя отвлечься от картинки, реагировать на шум трибун? Ну такое себе с непривычки, трибуны шумят по разным поводам и часто это не голы. Так что приходится слушать, хотя замечаю что эти люди часто вообще в своей болтовне забывают смотреть футбол и комментируют свои фантазии о матче из головы к реальности происходящего не имеющие никакого отношения
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:11
А я если и слушаю, то не более 30% их болтовни.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:08
Вы знаете, я к сожалению в целом разочарован комментаторами в России, кто то говорил что на ОККО лучше, но слушать как вылизывают Хайкина и сына Галлагера так же отвратительно как слушать Чердака
xyq6puc8emdk
xyq6puc8emdk
сегодня в 09:07
трансляции с Орловым хотя бы было всегда весело и интересно слушать, пусть он и топит за Зенит, но это яркая личность, не то что все нынешние безликие монотонно-гнусавые голоса, под которые хорошо засыпается даже днем
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:06, ред.
А вы разве не заметили как Черданцев разрывается между СпаМом и Зенитом? Как ему тяжело сочитать не сочитаемое, сердцем быть за СпаМ, а по долгу службы за Зенит. Тяжело ему миллон в месяц достаётся. Очень тяжело!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:49, ред.
Не надо. Пусть отдыхает... Зачем лишний раз мучить человека. По его речи было видно, что устал.
протон
протон ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:20
Комментатор должен быть нейтрален.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:34
Странно. откуда тогда на Матч ТВ болельщики Спартака? Должны все за Зенит топить
Гость
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