Боярский: «Конечно, желательно снять фильм о „Зените“»

Народный артист РСФСР , являющийся болельщиком «Зенита», высказался о возможном создании фильма о клубе.

Конечно, желательно снять фильм о «Зените», но для этого нужен очень хороший сценарист. Потому что если снять картину по банальным шаблонам, это никому не интересно. Это должна быть, скорее всего, комедия, там должен быть хороший сценарист, я уже не говорю о режиссере.

Что касается актеров, если будут сниматься сами футболисты, это, наверное, не самый лучший вариант. Они должны принимать участие, но не быть главными в этом фильме. А так это должна быть замечательная комедия о «Зените», где болельщики общаются с футболистами при каких-нибудь очень любопытных комедийных обстоятельствах.