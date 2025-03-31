Боярский: «Конечно, желательно снять фильм о „Зените“»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказался о возможном создании фильма о клубе.
Конечно, желательно снять фильм о «Зените», но для этого нужен очень хороший сценарист. Потому что если снять картину по банальным шаблонам, это никому не интересно. Это должна быть, скорее всего, комедия, там должен быть хороший сценарист, я уже не говорю о режиссере.
Что касается актеров, если будут сниматься сами футболисты, это, наверное, не самый лучший вариант. Они должны принимать участие, но не быть главными в этом фильме. А так это должна быть замечательная комедия о «Зените», где болельщики общаются с футболистами при каких-нибудь очень любопытных комедийных обстоятельствах.
Но в одном, он прав- это должна быть комедия!!! Собственно, и режиссер уже готов, Семак- собственной персоной!!! Куда там Великому Гайдаю!!! Семак уже несколько лет ставит комедию, что Гайдаю с Рязановым и не снилось!!! Осталось только актеров подобрать... Готов уже и директор картины- Медведев. Вобщем, желаю Боярскому- сбыться его мечте и повеселить многочисленную публику!!!
p.s.Как сказал Замечательный Л.Ярмольник в фильме А.Суриковой: "Сдается мне, господа- это была комедия"...
Но в одном, он прав- это должна быть комедия!!! Собственно, и режиссер уже готов, Семак- собственной персоной!!! Куда там Великому Гайдаю!!! Семак уже несколько лет ставит комедию, что Гайдаю с Рязановым и не снилось!!! Осталось только актеров подобрать... Готов уже и директор картины- Медведев. Вобщем, желаю Боярскому- сбыться его мечте и повеселить многочисленную публику!!!
p.s.Как сказал Замечательный Л.Ярмольник в фильме А.Суриковой: "Сдается мне, господа- это была комедия"...