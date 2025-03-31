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Боярский: «Конечно, желательно снять фильм о „Зените“»

вчера, 12:54

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказался о возможном создании фильма о клубе.

Конечно, желательно снять фильм о «Зените», но для этого нужен очень хороший сценарист. Потому что если снять картину по банальным шаблонам, это никому не интересно. Это должна быть, скорее всего, комедия, там должен быть хороший сценарист, я уже не говорю о режиссере.

Что касается актеров, если будут сниматься сами футболисты, это, наверное, не самый лучший вариант. Они должны принимать участие, но не быть главными в этом фильме. А так это должна быть замечательная комедия о «Зените», где болельщики общаются с футболистами при каких-нибудь очень любопытных комедийных обстоятельствах.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:10
Да, помню эту игру. Достойно смотрелись!!! Ну и состав какой был!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:57
...Минхерц всё по делу, но если бы была лирическая часть, Я бы как сценарист посвятил её Пал Фёдоровичу и Дику за их Зенит, за их работу, за их веру!!! Как не крути 2008 год это лучшее, что было в
новом Российской Государстве...!!!
4RT
4RT
вчера в 15:30
Снимать кино будут в космосе. И назовут картину "Зенит - чёрная дыра Газпрома"
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 15:22
Если в комедийном русле, о чём говорит М.С., то почему и нет. Просто я не представляю, как можно снять фильм о футболе в таком жанре. Но... упаси бог повторить приснопамятный фильм о "Спартаке", который рекламировали, рекламировали, захлёбывались в восторженных тонах, а в результате фильмец (иначе и не назовёшь) ушёл в небытие. Надеюсь, навсегда. Даже уверен в этом.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:18
Так вроде уже снимали...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 15:04
Старость не всегда означает мудрость.
Viollator
Viollator
вчера в 14:35
Правильно, пора возрождать Зенит, у газопрёма убыток в триллион от команды брозильеросов в том числе.
KSY-24
KSY-24
вчера в 14:26
А позорный матч с удалением 3х игроков соперника на открытии Зенит арены включать в сюжет ?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:06
Как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
n4cptt8eneev
n4cptt8eneev
вчера в 14:03
И назвать его "Тысяча чертей"
sv_1969
sv_1969 ответ Bags Banny (раскрыть)
вчера в 13:59
Вот интересно а откуда тогда у КБ Спартак» Москва выиграл чемпионат страны 22 раз (СССР — 12, России — 10), Кубок страны — 13 раз (СССР — 10, России — 3), Кубок Федерации футбола СССР — 1 раза, Кубок чемпионов стран Содружества — 6 раз.
Я болел за Д(К) при СССР и КБ были принципиальными соперниками! Но когда искажают факты это мне что-то напоминает!
112910415
112910415
вчера в 13:59
комедия - это подходящий жанр !
Futurista
Futurista
вчера в 13:46
Bags Banny
Bags Banny
вчера в 13:39
Всё величие спартака - это быть в тени, в советское время у Динамо Киев, в наше время у Зенита.
djocer
djocer
вчера в 13:38
    rgtrp3dyn32m
    rgtrp3dyn32m
    вчера в 13:37, ред.
    Про спартак уже сняли "Его величество раз в двадцать пять или величие на пятом-десятом".
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 13:35, ред.
    Зенит напялил на себя маску величия, сначала матч каких то звёзд Зенита никому не известных собрались устраивать, теперь вот кино. Совсем крыша едет у некоторых, вы ещё про Факел или Химки фильм снимите. Не ну если это конечно будет ситком в стиле Теда Лассо про команду неудачников то сейчас как раз время самое снимать. И то в Теде Лассо пропагандируется мораль и человеческие ценности которые Зениту и не снились так что и ситкомчик выйдет так себе. Скорее выйдет сериал Бесстыжие или типа того.
    jba2z4v29jr9
    jba2z4v29jr9
    вчера в 13:27
    И Мишу в главной роли
    Варвар7
    Варвар7 ответ 46ywddk2et9b (раскрыть)
    вчера в 13:25
    А я по своей наивности думал , что победа в ЛЧ намного престижнее , да и при чём тут матч Ливерпуль - Спартак , ведь фильм про Зенит? )))
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Привет, Володя!!!
    Да, вот именно такой Миха должен быть в главной роли!!! Думаю, посмеёмся от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
    46ywddk2et9b
    46ywddk2et9b ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Нет в финале фильма покажут как спартак проиграл Зениту 7-1 и Ливерпулю 7-0.
    sv_1969
    sv_1969 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 13:18, ред.
    Чё то не видно у меня ничего) А все простите появилось)
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:18
    Приветствую!Миха в главной роли)))
    augx5kujd3am
    augx5kujd3am ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:17
    Спартаку, команде из середины таблицы, такая комедия и не снилась.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:08, ред.
    Миллер. Он и сценарист, и режиссёр, и композитор, и художник , и мастер по свету...

    P.S. Гляжу д'Артаньян совсем не в курсе, что фильм на экранах, и уже давно.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:07
    Сначала Миха лишился волос, а теперь, похоже и разума...
    Но в одном, он прав- это должна быть комедия!!! Собственно, и режиссер уже готов, Семак- собственной персоной!!! Куда там Великому Гайдаю!!! Семак уже несколько лет ставит комедию, что Гайдаю с Рязановым и не снилось!!! Осталось только актеров подобрать... Готов уже и директор картины- Медведев. Вобщем, желаю Боярскому- сбыться его мечте и повеселить многочисленную публику!!!

    p.s.Как сказал Замечательный Л.Ярмольник в фильме А.Суриковой: "Сдается мне, господа- это была комедия"...
    nubom
    nubom
    вчера в 13:07
    Фильм уже снят в 1936. Комедия, как по заказу (и футболистов нет)...

    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:05
    И что бы в конце фильма , в драматическом матче, прилагая сверх усилия Зенит победил в финале ЛЧ клуб ПСЖ - Тысяча чертей...)))
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