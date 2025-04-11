Мбаппе обратится в УЕФА из-за невыплаты ПСЖ задолженности по зарплате

Вчера стало известно о судебном аресте 55 миллионов евро на счетах ПСЖ, что соответствует сумме задолженности перед форвардом Килианом Мбаппе, бесплатно перешедшим в «Реал» прошлым летом. Такое решение принял исполнительный судья парижского суда. Клуб заявил о готовности к длительному судебному разбирательству и уверенности в своей правоте.
Слушание по делу назначено на 26 мая.
Адвокат Мбаппе Дельфин Верхейден заявила о намерении обратиться к министру спорта Франции с просьбой вмешательства и обжаловать решение апелляционной комиссии Федерации футбола Франции, отклонившей апелляцию Мбаппе против ПСЖ.
Кроме того, адвокат намерена обратиться в УЕФА с требованием рассмотреть данный спор, аргументируя это тем, что парижский клуб нарушает свои обязательства по выплате заработной платы. Верхейден отметила, что в случае подтверждения вины клуба ПСЖ может быть лишен лицензии на участие в Лиге чемпионов.