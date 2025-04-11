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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2024/2025

Мбаппе обратится в УЕФА из-за невыплаты ПСЖ задолженности по зарплате

вчера, 17:17

Вчера стало известно о судебном аресте 55 миллионов евро на счетах ПСЖ, что соответствует сумме задолженности перед форвардом Килианом Мбаппе, бесплатно перешедшим в «Реал» прошлым летом. Такое решение принял исполнительный судья парижского суда. Клуб заявил о готовности к длительному судебному разбирательству и уверенности в своей правоте.

Слушание по делу назначено на 26 мая.

Адвокат Мбаппе Дельфин Верхейден заявила о намерении обратиться к министру спорта Франции с просьбой вмешательства и обжаловать решение апелляционной комиссии Федерации футбола Франции, отклонившей апелляцию Мбаппе против ПСЖ.

Кроме того, адвокат намерена обратиться в УЕФА с требованием рассмотреть данный спор, аргументируя это тем, что парижский клуб нарушает свои обязательства по выплате заработной платы. Верхейден отметила, что в случае подтверждения вины клуба ПСЖ может быть лишен лицензии на участие в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:36
Даже тут симулянты Адвокаты)))
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 18:06
Звони напрямую Чеферину.. 🤭☎️
Vilar
Vilar
вчера в 18:00
Ни хрена себе должок, но надо доказать, что заработал и передать на благотворительность: детям Африки и не забывать свои кони.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:49
История неразделённой любви набирает всё большие обороты...
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:37
Жена Сафонова)) Дельфин имя))
yxs96hrp3sy8
yxs96hrp3sy8
вчера в 17:28
Чем больше денег тем больше проблем!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:26
Это сколько же он в долг играл что ему столько задолжали? Надо было раньше сворачивать этот контракт пока не набежала такая задолженность. За идею по ходу трудился парень
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:24
Черепахину пора с футболом завязывать и в коллекторы переходить...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:20
У него адвокат Соболев что ли?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Вот что деньги большие с людьми делают...
Гость
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