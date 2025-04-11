Мбаппе обратится в УЕФА из-за невыплаты ПСЖ задолженности по зарплате

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вчера, 17:17

Вчера стало известно о судебном аресте 55 миллионов евро на счетах ПСЖ , что соответствует сумме задолженности перед форвардом , бесплатно перешедшим в «Реал» прошлым летом. Такое решение принял исполнительный судья парижского суда. Клуб заявил о готовности к длительному судебному разбирательству и уверенности в своей правоте.

Слушание по делу назначено на 26 мая.

Адвокат Мбаппе Дельфин Верхейден заявила о намерении обратиться к министру спорта Франции с просьбой вмешательства и обжаловать решение апелляционной комиссии Федерации футбола Франции, отклонившей апелляцию Мбаппе против ПСЖ .