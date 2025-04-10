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Сутормина дисквалифицировали на два матча Российской Премьер-Лиги

вчера, 16:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам игры 23-го тура со «Спартаком» (0:3).

В добавленное к первому тайму время футболист после просмотра VAR получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Маркиньосе.

«Спартак» заявил, что Маркиньос уже тренируется и, вполне возможно, сыграет в следующем матче. Речь шла, что у футболиста ушиб, но клуб не предоставил медицинских документов, поэтому рассматривали дело без травматического случая.

Сутормин лично принял участие в заседании. Решение — дисквалификация два матча РПЛ.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 20:52
Подкат был конечно очень жёсткий. Хорошо что без последствий.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:07
Такое же наказание заслуживает и Комличенко, но его пожалели и арбитр матча, и судьи ВАР. Ему показали жёлтую карточку и этим ограничились, хотя Николай с не меньшим рвением пытался нанести травму игроку Спартака. В этот раз спартаковцу просто повезло.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:09, ред.
Ну с почином, что сказать, первая красная и сразу с доп санкциями. И то пожалели красно-белые его на первый раз, улики не предоставили чтобы на подольше "упечь"
Гость
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