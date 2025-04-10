Сутормина дисквалифицировали на два матча Российской Премьер-Лиги

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вчера, 16:34

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что полузащитник «Ростова» дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам игры 23-го тура со «Спартаком» (0:3).

В добавленное к первому тайму время футболист после просмотра VAR получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике .