Сутормина дисквалифицировали на два матча Российской Премьер-Лиги

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам игры 23-го тура со «Спартаком» (0:3).
В добавленное к первому тайму время футболист после просмотра VAR получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Маркиньосе.
«Спартак» заявил, что Маркиньос уже тренируется и, вполне возможно, сыграет в следующем матче. Речь шла, что у футболиста ушиб, но клуб не предоставил медицинских документов, поэтому рассматривали дело без травматического случая.
Сутормин лично принял участие в заседании. Решение — дисквалификация два матча РПЛ.