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«Порту» оштрафовали из-за недостатка освещения в раздевалке «Бенфики»

вчера, 09:34
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 4Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола (FPF) оштрафовал «Порту» на 1020 евро из-за проблем с освещением в раздевалке «Бенфики» в матче 28-го тура Примейры.

По прибытии на стадион мы заметили, что в раздевалке для гостей недостаточно освещения, и сразу же предупредили директора поля, который объяснил, что это проблема с электричеством и что они немедленно её устранят. Однако ситуация не изменилась до тех пор, пока делегат лиги не провёл проверку по окончании игры, — сообщает источник со ссылкой на заявление FPF.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
В темноте страшновато - это гости с перепугу 4 забили получается...)
usms64b82cpq
usms64b82cpq
вчера в 10:43
Неужели от света в раздевалке зависит качество игры на поле?
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:03
Ну вот.... Бывает же такое)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:41, ред.
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Такой штраф конечно курам на смех, скинулись мелочью и погасили, я бы накинул пару нулей чтобы лучше следили за этим
Гость
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