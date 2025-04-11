«Порту» оштрафовали из-за недостатка освещения в раздевалке «Бенфики»

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вчера, 09:34

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола (FPF) оштрафовал «Порту» на 1020 евро из-за проблем с освещением в раздевалке «Бенфики» в матче 28-го тура Примейры.

По прибытии на стадион мы заметили, что в раздевалке для гостей недостаточно освещения, и сразу же предупредили директора поля, который объяснил, что это проблема с электричеством и что они немедленно её устранят. Однако ситуация не изменилась до тех пор, пока делегат лиги не провёл проверку по окончании игры, — сообщает источник со ссылкой на заявление FPF.