Из-за долгов перед Мбаппе на счетах ПСЖ заморозили 55 миллионов евро

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вчера, 19:35

Из-за долгов перед нападающим «Реала» , ранее выступавшим за ПСЖ , на счетах парижского клуба заморозили 55 миллионов евро.

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «Пари Сен-Жермен» выплатить игроку задолженность по окладу и премиям. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение отклонили, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

В рамках пресс-конференции адвокат Килиана Мбаппе Тома Клэй сообщил об аресте 55 млн евро на счетах ПСЖ – таков размер задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда. Юрист дал комментарий по теме:

Данный арест является частью судебного разбирательства, которое ПСЖ сам инициировал против LFP и Килиана Мбаппе.