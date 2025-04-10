Из-за долгов перед Мбаппе на счетах ПСЖ заморозили 55 миллионов евро

Из-за долгов перед нападающим «Реала» Килианом Мбаппе, ранее выступавшим за ПСЖ, на счетах парижского клуба заморозили 55 миллионов евро.
В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «Пари Сен-Жермен» выплатить игроку задолженность по окладу и премиям. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение отклонили, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.
В рамках пресс-конференции адвокат Килиана Мбаппе Тома Клэй сообщил об аресте 55 млн евро на счетах ПСЖ – таков размер задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда. Юрист дал комментарий по теме:
Данный арест является частью судебного разбирательства, которое ПСЖ сам инициировал против LFP и Килиана Мбаппе.
Отмечается, что руководство ПСЖ подтвердило арест суммы долга на счетах. В клубе готовы обратиться в трибунал по трудовым спорам.
А про то что ПСЖ должен мбаппе 55 млн, что-то все молчат. То есть наверняка это задолженность совсем малая часть того что он уже успел получить от клуба. Ну не бывает чтобы игрок играл весь сезон в долг.
Вопрос кто самый крутой и большой разгромитель своего клуба??? Да, это не Месси.
А про то что ПСЖ должен мбаппе 55 млн, что-то все молчат. То есть наверняка это задолженность совсем малая часть того что он уже успел получить от клуба. Ну не бывает чтобы игрок играл весь сезон в долг.
Вопрос кто самый крутой и большой разгромитель своего клуба??? Да, это не Месси.