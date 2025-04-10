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Из-за долгов перед Мбаппе на счетах ПСЖ заморозили 55 миллионов евро

вчера, 19:35

Из-за долгов перед нападающим «Реала» Килианом Мбаппе, ранее выступавшим за ПСЖ, на счетах парижского клуба заморозили 55 миллионов евро.

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала «Пари Сен-Жермен» выплатить игроку задолженность по окладу и премиям. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение отклонили, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

В рамках пресс-конференции адвокат Килиана Мбаппе Тома Клэй сообщил об аресте 55 млн евро на счетах ПСЖ – таков размер задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда. Юрист дал комментарий по теме:

Данный арест является частью судебного разбирательства, которое ПСЖ сам инициировал против LFP и Килиана Мбаппе.

Отмечается, что руководство ПСЖ подтвердило арест суммы долга на счетах. В клубе готовы обратиться в трибунал по трудовым спорам.

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07 апреля
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:07
да он разорит жестоких эксплуататоров ! )
протон
протон
сегодня в 00:12
Мне, честно говоря, ещё с самого начала этого странного процесса интересно, каким образом эта история могла вообще дойти до суда и в честь чего так долго длится. Если ПСЖ каким-либо образом имеет право не выплачивать Мбаппе задолженность (допустим, француз отказ подписал и т.п.) - то какие тогда вопросы к ПСЖ. И, напротив, если ничего существенного Нассер на руках не имеет - какие тогда вопросы к черепахе, который хочет получить заработанное. Тут ведь "либо-либо", третьего не дано просто)
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:56, ред.
Про то сколько заработал потом и трудом Месси в Барселоне, писали чуть ли не каждый первый.

А про то что ПСЖ должен мбаппе 55 млн, что-то все молчат. То есть наверняка это задолженность совсем малая часть того что он уже успел получить от клуба. Ну не бывает чтобы игрок играл весь сезон в долг.

Вопрос кто самый крутой и большой разгромитель своего клуба??? Да, это не Месси.
Брулин
Брулин
вчера в 21:35
Знали бы вы сколько можно при граммотных юриста затягивать выплату..... Лет 5 точно ещё денег не отдадут
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 21:08
Париж сам виноват, что деньгами удерживал игрока, а теперь нужно вернуть причитающиеся деньги.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:36
Жаль не будет матча ПСЖ -Реал. Хотел бы посмотреть как парижане примут черепаху))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
Килиан ушёл, а "осадочек" остался...)
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