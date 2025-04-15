Салах не исключает возможности перехода в саудовский клуб в 2027 году

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вчера, 11:08

Нападающий «Ливерпуля» получил выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму 500 миллионов фунтов.

Однако Салах принял решение продлить контракт с «красными», мотивируя это желанием продолжать карьеру в АПЛ и Лиге чемпионов.

В результате переговоров Салах сохранит статус самого высокооплачиваемого игрока в составе «Ливерпуля», получая еженедельную зарплату в размере 400 тысяч фунтов стерлингов.

Тем не менее, он не исключает возможности перехода в саудовский клуб после истечения нового двухлетнего договора с английским клубом.