Салах не исключает возможности перехода в саудовский клуб в 2027 году

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму 500 миллионов фунтов.
Однако Салах принял решение продлить контракт с «красными», мотивируя это желанием продолжать карьеру в АПЛ и Лиге чемпионов.
В результате переговоров Салах сохранит статус самого высокооплачиваемого игрока в составе «Ливерпуля», получая еженедельную зарплату в размере 400 тысяч фунтов стерлингов.
Тем не менее, он не исключает возможности перехода в саудовский клуб после истечения нового двухлетнего договора с английским клубом.