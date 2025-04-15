Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Салах не исключает возможности перехода в саудовский клуб в 2027 году

вчера, 11:08

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму 500 миллионов фунтов.

Однако Салах принял решение продлить контракт с «красными», мотивируя это желанием продолжать карьеру в АПЛ и Лиге чемпионов.

В результате переговоров Салах сохранит статус самого высокооплачиваемого игрока в составе «Ливерпуля», получая еженедельную зарплату в размере 400 тысяч фунтов стерлингов.

Тем не менее, он не исключает возможности перехода в саудовский клуб после истечения нового двухлетнего договора с английским клубом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» следит за нападающим «Брайтона»
Вчера, 10:51
СлухиДе Брюйне близок к переходу в клуб АПЛ
Вчера, 10:44
СлухиСаудовские клубы продолжают проявлять интерес к Винисиусу
Вчера, 10:31
СлухиМбаппе попросил руководство «Реала» подписать Салиба этим летом
Вчера, 08:42
Слухи«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Патрику Шику
Вчера, 08:24
«Интер» улучшил условия личного контракта для Дэвида
14 апреля
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 13:14
При этом за эти два года Салах может очень просесть в функциональном и игровом плане, учитывая его возраст и интенсивность игрового ритма АПЛ. Плюс никто не исключает травм, а с возрастом травматичность увеличивается, как и период восстановления после этих травм, опять же учитывая в какой лиге играет Ливерпуль. Так что нельзя исключать, что Салах вполне может присесть на лавку, и стать больше игроком резерва. А с такими перспективпми вполне вероятно, что через два года его предложение от шейхов СА не то, что уменьшиться в финансовом плане, а и вовсе станет не актуальным.
протон
протон
вчера в 12:11
За два года может случится всё что угодна, такую сумму могут не заплатить
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:37
Ого! Салах пытается усидеть на двух стульях. Думает, сейчас побьет рекорды в Англии, а через 2 года шейхи ему жирный контракт предложат. Повезет, если половину из того, что сейчас дают, предложат.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Ну в 27-м уже пора будет пожалуй, хотя......
112910415
112910415
вчера в 11:15
примерно так и будет
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:12
Да что уж там ждать до 2027 года ☝️😉
Скорее всего это произойдёт гораздо раньше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 