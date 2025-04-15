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Де Брюйне близок к переходу в клуб АПЛ

вчера, 10:44

4 апреля бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне официально подтвердил своё намерение покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона.

По данным источника, интерес к игроку проявляют лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

33-летний футболист готов рассмотреть предложения от этих команд. Такое решение вызывает разочарование у главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и болельщиков клуба, которые воспринимают уход Де Брюйне как предательство.

Сам спортсмен в одном из последних интервью заявил о неопределённости своих дальнейших планов в отношении выступлений в Англии после ухода из стана «горожан».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Agamaga______05 (раскрыть)
вчера в 21:42
Ну кто знает, может Аморим на соккер зайдет и прозреет
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Haizenberg (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:32
😀👍
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 17:31
А что, болельщики как-то участвуют в процессах купли - продажи игроков?
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
... Фигаро, тьфу ты Фигу наглядный примет Барса-Реал, ничего жив здоров, вполне отменно выглядит!!!
DXTK
DXTK ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:48
Ну да....так могут говорить что игрок не предатель если вы фанат сериала.....там много футболистов поиграли за трех и более соперников по чемпионату...... взять Ибрагимовича к примеру.....играл за Юве, Интер и Милан........не предатель ....... просто футболист хотел выиграть ЛЧ и даже убегал в Барсу для этого)))))))))
DXTK
DXTK ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:30, ред.
Это все эмоции...........крик души.....подостынеш и вернешься сюда через месяц например .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:27
Хоть ему и через 2 месяца уже 34 года, он еще может дать командам пользу. Буду рад, если останется в Англии 🔥
Но Челси наврятли станет его возвращать по разным причинам.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:27
Эта хромая рыжая нога в МЮ не нужна, нам бы от Эриксена и Каземиро избавиться, а они нам это рыжее недоразумение приплести пытаются
Romeo 777
Romeo 777 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:25
Так в Челси тоже теперь потолок ЗП при этих «владельцах» 😁 Сейчас только один человек получает >200 тыс.фунтов, это капитан и воспитанник Джеймс, и то, потому что давно продлил контракт, и толком после этого не играл 2 года из-за травм. Не беру в счет Стерлинга, которого отправили в аренду, а летом избавятся.
Челси Осимхену летом же не дали его ЗП, которую он получает по контракту в Наполи 207 тыс, а предложили понижение до 155 тысяч, не согласился и разошлись
.
sv_1969
sv_1969 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 13:09
Я высказал свое мнение. Но для меня лично уход в 33 года это не предательство. Да и времен щас далеко не те, когда такой уход считался бы предательством.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:53
При всем уважении не в Челси
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:26
КДБ легенда и Сити, и АПЛ! Думаю его тоже скоро включат в зал славы АПЛ!
Что касается его перехода в другой английский клуб, то тут все варианты хороши, кроме МЮ. Вот переход в стан врагов можно воспренять как предательство!
Если Кевин действительно решит остаться в АПЛ, то Ньюкасл и Челси кажутся более вероятные варианты для него, а вот Арсенал скорее всего пройдет мимо, т.к в клубе установлен потолок з/п и врядли КДБ согласится получать +- 200 тыс £ в неделю. Хотя я был бы рад видеть его в нашем составе вместо уходящего Жоржиньо!
А вот Челси и Ньюкасл легко могут удовлетворить запрос бельгийца по з/п. А вообще Ньюкасл кажется самым идеальным вариантом в АПЛ! Там и деньгами Саудиты не обидят и в основу пробиться легче, а если еще и в ЛЧ попайдут сороки, то вообще шикарно! Если чесно, не хотелось бы, что бы он покидал европу
DXTK
DXTK ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:14
Одно дело когда игрок уезжает в другой чемпионат а другое когда переходи к конкурентам по чемпионату.........почему тогда Торреса после перехода из Ливера в Челси назвали предателем, Ван Перси перешел из Арсенал в МЮ, хотя принципиального дерби между ними нету как скажем между МЮ и Сити или Лидсем..........

Скорей всего Де Брюйне выберет Челси....все же за них он когда то начинал свой пусть в АПЛ, но не заиграл........ скажу честно я не отказался бы увидеть бельгийца в Ттх, но клуб не потянет его зп .........

PS Вот скажем Кейн ушел из ТТх в Баварию, я его считаю предателем и слабаком, маленьким канонирам, ведь все знают за кого Гаррик в детстве болел..... поехал за трофеями и выбрал клуб гегемон.....на что я пожелал ему и в Баварии остаться без трофеев и первый сезон он закончил с нулем.......
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:37
Очень жаль, Soccer.ru потерял активного пользователя, хорошего собеседника, успехов и удачи!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:34
Не знал что Гвардиола ещё и собственник рабовладелец и все должны даже решения которые его не касаются с ним согласовывать. Мне кажется Кевин имеет полное право наплевать на это мнение и делать то что считает нужным. Пеп немного перегибает палку последнее время, никак нервишки сдают и ищет на ком бы злость сорвать. Проверка неудачным сезоном идёт со скрипом
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:33
Почему это предательство? Это нормальная практика. Многие звезды так делали. К примеру, Лэмпард 13 лет играл за Челси, а потом перешел в МС.

Насчет Де Брюйне. Уверен, что уход связан с намерением МС разгрузить зарплатную ведомость. Всё-таки, Кевин получает много, но много не играет из-за травм. Если бы согласился на понижение зарплаты, то МС его бы сохранил, как Реал Модрича.
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:28
Жаль, очень жаль....
Тебе добра и удачи!!!!
fm8mzkdr59tq
fm8mzkdr59tq
вчера в 10:59
Ну нравится ему в Англии
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:55
Щас на весят ярлыки борцы за нравственность. Предательство? Может разобраться сначала? Когда парень верой и правдой служил клубу, то был любим и почитаем! Теперь вот предателем станет!
bgzxzc42bc93
bgzxzc42bc93
вчера в 10:49
Наверное какие-то личные мотивы, просто так из Сити не уходят.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:48
Пора возвращаться домой..
Там дела у него шли лучше.
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