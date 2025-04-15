Де Брюйне близок к переходу в клуб АПЛ

4 апреля бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне официально подтвердил своё намерение покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона.
По данным источника, интерес к игроку проявляют лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
33-летний футболист готов рассмотреть предложения от этих команд. Такое решение вызывает разочарование у главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и болельщиков клуба, которые воспринимают уход Де Брюйне как предательство.
Сам спортсмен в одном из последних интервью заявил о неопределённости своих дальнейших планов в отношении выступлений в Англии после ухода из стана «горожан».
Насчет Де Брюйне. Уверен, что уход связан с намерением МС разгрузить зарплатную ведомость. Всё-таки, Кевин получает много, но много не играет из-за травм. Если бы согласился на понижение зарплаты, то МС его бы сохранил, как Реал Модрича.
Насчет Де Брюйне. Уверен, что уход связан с намерением МС разгрузить зарплатную ведомость. Всё-таки, Кевин получает много, но много не играет из-за травм. Если бы согласился на понижение зарплаты, то МС его бы сохранил, как Реал Модрича.