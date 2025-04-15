Де Брюйне близок к переходу в клуб АПЛ

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вчера, 10:44

4 апреля бельгийский полузащитник официально подтвердил своё намерение покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона.

По данным источника, интерес к игроку проявляют лондонские клубы «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

33-летний футболист готов рассмотреть предложения от этих команд. Такое решение вызывает разочарование у главного тренера «Манчестер Сити» и болельщиков клуба, которые воспринимают уход Де Брюйне как предательство.

Сам спортсмен в одном из последних интервью заявил о неопределённости своих дальнейших планов в отношении выступлений в Англии после ухода из стана «горожан».