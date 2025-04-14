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«Интер» улучшил условия личного контракта для Дэвида

вчера, 16:52

«Интер» предложил нападающему «Лилля» и сборной Канады Джонатану Дэвиду контракт на сумму 5 миллионов евро в год.

Таким образом, «нерадзурри» улучшили своё первоначальное предложение.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:28
Летом Джонатан будет самым лакомым кусочком на рынке, среди свободных агентов! По выступлениям за Лилль, канадец показал себя вполне забивным форвардом и такой товар многие захотят урвать! Беппе Маротта конечно же мастер по подписанию свободных агентов, но тут у его Интера могут быть конкуренты, которые могут предложить канадцу куда больше денег, чем итальянский гранд! Вообщем, если Интер хочет заполучить его, тогда действовать нужно быстро!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 18:43
центрфорвард.
но может играть и как оттянутый нападающий. и там и здесь без потери качества.
sv_1969
sv_1969 ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 18:37
Нап конечно! Бывало справа вроде с краю играл
nikolah
nikolah ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:32
Так он нап или латераль? От кого, что только не слышал, посмотрел расстановку, увидел что он чистого нападающего играл.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:23
статистика Дэвида в Лилле давно говорит сама за себя.
форвард стабильно показывает выдающуюся игру как в Лиге 1,
так и в Лиге чемпионов.
и если Интер удастся подписать его, нерадзурри получат игрока, способного мгновенно усилить их атакующую линию.
Барса тоже была нацелена на Дэвида.
тем более игроки уровня Дэвида, доступные на правах свободного агента,
не задерживаются на рынке.
Интер конечно. круто, но и канадец не дурак.
он хочет играть постоянно. и видит что за конкуренты у него будет в Интере.
а у Интера и так нападение в огне: Лаутаро капитан и лидер, Турaм мощный форвард, который уже доказал, что может рвать защиту.
всем место не хватит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:07
Видать очень нужен Интеру , коли повышают личку!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:07
зарплата не обещает быть высокой, но подъемные Дэвид получит.
shlomo
shlomo
вчера в 17:07
Пусть переходит в Интер и нечего раздумывать.
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