«Интер» улучшил условия личного контракта для Дэвида

«Интер» предложил нападающему «Лилля» и сборной Канады Джонатану Дэвиду контракт на сумму 5 миллионов евро в год.
Таким образом, «нерадзурри» улучшили своё первоначальное предложение.
«Интер» предложил нападающему «Лилля» и сборной Канады Джонатану Дэвиду контракт на сумму 5 миллионов евро в год.
Таким образом, «нерадзурри» улучшили своё первоначальное предложение.
но может играть и как оттянутый нападающий. и там и здесь без потери качества.
но может играть и как оттянутый нападающий. и там и здесь без потери качества.
форвард стабильно показывает выдающуюся игру как в Лиге 1,
так и в Лиге чемпионов.
и если Интер удастся подписать его, нерадзурри получат игрока, способного мгновенно усилить их атакующую линию.
Барса тоже была нацелена на Дэвида.
тем более игроки уровня Дэвида, доступные на правах свободного агента,
не задерживаются на рынке.
Интер конечно. круто, но и канадец не дурак.
он хочет играть постоянно. и видит что за конкуренты у него будет в Интере.
а у Интера и так нападение в огне: Лаутаро капитан и лидер, Турaм мощный форвард, который уже доказал, что может рвать защиту.
всем место не хватит.
форвард стабильно показывает выдающуюся игру как в Лиге 1,
так и в Лиге чемпионов.
и если Интер удастся подписать его, нерадзурри получат игрока, способного мгновенно усилить их атакующую линию.
Барса тоже была нацелена на Дэвида.
тем более игроки уровня Дэвида, доступные на правах свободного агента,
не задерживаются на рынке.
Интер конечно. круто, но и канадец не дурак.
он хочет играть постоянно. и видит что за конкуренты у него будет в Интере.
а у Интера и так нападение в огне: Лаутаро капитан и лидер, Турaм мощный форвард, который уже доказал, что может рвать защиту.
всем место не хватит.