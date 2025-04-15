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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Патрику Шику

вчера, 08:24

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального нападающего «Байера» Патрика Шика.

Данный футболист является одним из кандидатов, рассматриваемых клубом. Предпочтение отдаётся более молодым исполнителям, однако трансфер данного нападающего также оценивается как перспективный вариант. Ожидается, что «Байер» запросит за 29-летнего форварда сумму в размере 25-30 миллионов фунтов.

Сам футболист склоняется к переходу в АПЛ. Несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, переезд на Ближний Восток в настоящий момент не рассматривается им.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:42
Неужели кто-то обратил внимание на него!? На самом деле, чех вполне приличного уровня форвард, имеет голевое чутье, с реализацие моментов полный порядок, очень полезен и в оборонительных действиях т.к хорошо ведет борьбу в верховых единоборствах. Если Амориму всё же удастся собрать настоящую команду, то от Шика будет толк, тем более цена на него смешная
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:33
Ну в принципе уже поиграл, можно теперь и карьеру загубить
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:50
Патрик неплохой нап, но уж больно травматичен
Гость
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