«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Патрику Шику

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вчера, 08:24

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального нападающего «Байера» .

Данный футболист является одним из кандидатов, рассматриваемых клубом. Предпочтение отдаётся более молодым исполнителям, однако трансфер данного нападающего также оценивается как перспективный вариант. Ожидается, что «Байер» запросит за 29-летнего форварда сумму в размере 25-30 миллионов фунтов.