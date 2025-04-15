«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Патрику Шику

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального нападающего «Байера» Патрика Шика.
Данный футболист является одним из кандидатов, рассматриваемых клубом. Предпочтение отдаётся более молодым исполнителям, однако трансфер данного нападающего также оценивается как перспективный вариант. Ожидается, что «Байер» запросит за 29-летнего форварда сумму в размере 25-30 миллионов фунтов.
Сам футболист склоняется к переходу в АПЛ. Несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, переезд на Ближний Восток в настоящий момент не рассматривается им.