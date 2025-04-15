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Мбаппе попросил руководство «Реала» подписать Салиба этим летом

вчера, 08:42

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой начать переговоры о приобретении защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба в предстоящее летнее трансферное окно.

Хотя руководство «Реала» признает Салиба перспективным игроком, оно опасается высокой стоимости трансфера.

Ожидается, что «Арсенал», учитывая действующий контракт Салиба до 2027 года, потребует за его переход не менее 100 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:30
не думаю, что в летом Арсенал продать Салибу.
в этом сезоне Ливерпуль досрочно станет чемпионом, на 2025-26 у Арсенала большие надежды, а Артета все еще верит, что его команда добьется чемпионского титула. а Салиба проявит солидарность к клубу.
но если и через год канониры упустят шанс, тогда французу делать нечего.
любой игрок хочет держать на руках трофеии.
быть победителем.
Реал дает такие возможности.
никаких претензий к Салиба не должны быть, если уйдет в 2027.
есть понимание, что с Артетой шансов на титулы нет.
карьера не резиновая же ))
протон
протон
вчера в 12:12
Черепашка освоился в Реале и начал делать то, что он делал в ПСЖ - лезть куда не просят.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 11:44
Француз собирает свою диаспору, чтобы права удобнее было качать, ведь Реал не ПСЖ, хотя с приходом Мбаппе становится ПСЖ 2.0 скандалы интриги недовольства
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:43
Скоро начнет требовать подписать своего младшего брата.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Киля провинился - не вовремя просит...)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:05
Сам пусть купит, денег как фантиков
f5jua5xau87f
f5jua5xau87f
вчера в 10:51
Мбаппе не просит, а наверняка требует.
Hamman
Hamman
вчера в 10:35, ред.
Я так понимаю тут у некоторых комментаторов проблемы с пониманием прочитанного. Русским по белому же написано ПОПРОСИЛ! Между попросил и потребовал и даже настоял, очень большая разница.
Если вы думаете что на Флорентино Переса в плане трансферов может кто-то надавить, то вы глубоко ошибаетесь.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:14
Это он пока просит, скоро приказывать начнёт.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:00
А вот и первые звоночки!
97brsvef9e4a
97brsvef9e4a
вчера в 09:51
Камерунский Эму начал свою политику!
112910415
112910415
вчера в 09:50
это он агенту помогает за процент ?!
RM_35
RM_35
вчера в 09:47
надо брать, на данный момент лучший цз, ну если арс много запросит, то придется подождать следующего лета!! ну или лучше может взять молодого хейсена или как там его правильно!?
drug01
drug01
вчера в 09:43
Теперь все чаще слушают звезд чем тренеров
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:29
Скоро всех афрофранцузов захочет туда перетащить)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:24
А он не попросил руководство, типа, сам покупаю и плачу зряплату ? А то хотелки горазд выставлять, только за чужой счёт...
Мax Paynе
Мax Paynе
вчера в 09:16
Салиба хорош.Сильное усиление
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:02
Ого, вот это карьерный рост я понимаю, завтра станет президентом Испании, послезавтра захватит Португалию, сильно.
vrka6k49na9q
vrka6k49na9q
вчера в 08:54
Опирался черепаха уже условия и пожелания озвучивает
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:49
Мбаппе решает что ли в Реале? Да там Перес лучше все знает!
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