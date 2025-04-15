Мбаппе попросил руководство «Реала» подписать Салиба этим летом

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вчера, 08:42

Нападающий мадридского «Реала» обратился к руководству клуба с просьбой начать переговоры о приобретении защитника лондонского «Арсенала» в предстоящее летнее трансферное окно.

Хотя руководство «Реала» признает Салиба перспективным игроком, оно опасается высокой стоимости трансфера.

Ожидается, что «Арсенал», учитывая действующий контракт Салиба до 2027 года, потребует за его переход не менее 100 млн евро.