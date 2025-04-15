Мбаппе попросил руководство «Реала» подписать Салиба этим летом

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой начать переговоры о приобретении защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба в предстоящее летнее трансферное окно.
Хотя руководство «Реала» признает Салиба перспективным игроком, оно опасается высокой стоимости трансфера.
Ожидается, что «Арсенал», учитывая действующий контракт Салиба до 2027 года, потребует за его переход не менее 100 млн евро.
в этом сезоне Ливерпуль досрочно станет чемпионом, на 2025-26 у Арсенала большие надежды, а Артета все еще верит, что его команда добьется чемпионского титула. а Салиба проявит солидарность к клубу.
но если и через год канониры упустят шанс, тогда французу делать нечего.
любой игрок хочет держать на руках трофеии.
быть победителем.
Реал дает такие возможности.
никаких претензий к Салиба не должны быть, если уйдет в 2027.
есть понимание, что с Артетой шансов на титулы нет.
карьера не резиновая же ))
в этом сезоне Ливерпуль досрочно станет чемпионом, на 2025-26 у Арсенала большие надежды, а Артета все еще верит, что его команда добьется чемпионского титула. а Салиба проявит солидарность к клубу.
но если и через год канониры упустят шанс, тогда французу делать нечего.
любой игрок хочет держать на руках трофеии.
быть победителем.
Реал дает такие возможности.
никаких претензий к Салиба не должны быть, если уйдет в 2027.
есть понимание, что с Артетой шансов на титулы нет.
карьера не резиновая же ))