Пострадавшего в ходе матча футболиста «Сокола» выписали из больницы

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вчера, 13:15

Вратарь саратовского «Сокола» выписан из больницы после столкновения с защитником московской «Родины» во время матча 28-го тура Первой лиги. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области.

Никита Карабашев был выписан из больницы, находится на амбулаторном лечении с направлением в отделение челюстно-лицевой хирургии. Георгия Юдинцева сегодня готовят к выписке.

В конце второго тайма два футболиста столкнулись головами в борьбе за мяч и упали на газон. После этого их увезли на автомобиле скорой медицинской помощи. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.