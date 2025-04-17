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Пострадавшего в ходе матча футболиста «Сокола» выписали из больницы

вчера, 13:15
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев выписан из больницы после столкновения с защитником московской «Родины» Георгием Юдинцевым во время матча 28-го тура Первой лиги. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области.

Никита Карабашев был выписан из больницы, находится на амбулаторном лечении с направлением в отделение челюстно-лицевой хирургии. Георгия Юдинцева сегодня готовят к выписке.

В конце второго тайма два футболиста столкнулись головами в борьбе за мяч и упали на газон. После этого их увезли на автомобиле скорой медицинской помощи. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 13:22
Хорошо что все хорошо закончилось... восстанавливался и в бой
Vilar
Vilar
вчера в 13:22
Печалька... скорее головой в челюсть въехал вратарю.
Гость
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