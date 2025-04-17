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Осинькин рассказал о проблемах со здоровьем у Зиньковского

вчера, 11:19

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру полузащитника самарцев, арендованного у «Спартака», Антона Зиньковского и рассказал о его проблемах со здоровьем.

В матче с «Акроном» Антон получил травму, не стоило выпускать его в матче с махачкалинским «Динамо». Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв. До матча с «Химками» Антон не выходил в основе (в двух предыдущих играх), но потом провёл полноценную тренировочную неделю и показал неплохой второй тайм (в матче с «Химками»).

За «Крылья Советов» Зиньковский сыграл 6 матчей.

Ранее 29-летний левый атакующий полузащитник высказался на тему своего будущего.

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usgb565bazrd
usgb565bazrd
вчера в 11:29
Надо его подлечить и затем ставить на игру
Гость
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