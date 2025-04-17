Осинькин рассказал о проблемах со здоровьем у Зиньковского

Главный тренер «Крыльев Советов» оценил игру полузащитника самарцев, арендованного у «Спартака», и рассказал о его проблемах со здоровьем.

В матче с «Акроном» Антон получил травму, не стоило выпускать его в матче с махачкалинским «Динамо». Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв. До матча с «Химками» Антон не выходил в основе (в двух предыдущих играх), но потом провёл полноценную тренировочную неделю и показал неплохой второй тайм (в матче с «Химками»).